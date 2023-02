Le procès de l’ex-président Aziz se poursuit, le juge rejoint le débat sur l’origine du dossier.

L’actuelle session du tribunal pénal mauritanien a tenu jusqu’à présent six sessions longues et mouvementées, consacrées au procès de l’ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz et de certains de ses proches et anciens. Ces audiences, qui doivent reprendre lundi prochain, porteront sur les arguments formels présentés par les avocats des 11 accusés, et leurs réponses, présentées pendant des heures au cours d’intenses discussions par les avocats de la défense de l’ancien président d’autre part et le collectif des avocats représentent l’Etat, d’autre part.

Les arguments des avocats de l’ancien président portent sur la contestation de la compétence du tribunal pénal. Soulignant que l’article 93 de la Constitution mauritanienne accorde à l’ancien Président l’immunité constitutionnelle dans tous ses actes et dans ses seules fonctions officielles et rien d’autre, comme le pensent les avocats de la partie civile.

Mardi soir, le tribunal correctionnel spécialisé dans les crimes de corruption a tranché la question des procédures formelles dans tous ses aspects, comme il a décidé de les inclure dans le dossier initial, avant de fixer lundi prochain une date pour de nouvelles séances qui seront attribuées, selon des sources près du dossier, pour interroger l’accusé et entendre les témoins.

Les avocats de l’ancien président ont protesté dans un communiqué diffusé mercredi et le tribunal a décidé de joindre les arguments formels à l’appui de l’affaire, notant que dans une déclaration distribuée par l’ancien président mercredi, les avocats de l’ancien président ont protesté contre la décision du tribunal d’inclure les procédures formelles dans le dossier initial, comme ils l’ont affirmé : « La défense que nous avons présentée empêche le tribunal de considérer le dossier initial en raison de l’inaptitude à l’accusation, et de l’incompétence du tribunal.»

Ils ont ajouté : « Inclure un moyen lié à l’incapacité du tribunal à considérer l’original par rapport à l’original est surprenant, et sa justification selon laquelle il est lié à la décision sur l’original est encore plus étrange, tant le texte est clair et le statut du président de la République n’a pas besoin de tenir compte de l’original.

Les avocats ont souligné que « selon l’article 93 de la Constitution, le président de la République n’est responsable de ses actes dans l’exercice de ses pouvoirs qu’en cas de haute trahison, et il n’est accusé que par l’Assemblée nationale, et que le La Haute Cour de justice le poursuit, et toute procédure s’écartant de ce texte est une procédure illégale. » Inconstitutionnelle et illégale ».

Ils ont ajouté : « Ce qui s’est passé aujourd’hui confirme ce que nous avons dit à plusieurs reprises, que le dossier est politique, que le procès est politique, et que l’objectif est d’empêcher l’ancien président de pratiquer la politique et la liberté d’expression, et notre client exercera toutes les procédures judiciaires qui préservent ses droits et préservent la Constitution et les règles de l’ordre public.

Ces développements ont coïncidé avec une autre fait marquant : l’ancien président a parlé dans un article adressé à la population de ses souffrances de harcèlement par les policiers chargés de le garder en détention.

Il a déclaré : « lorsque je suis retourné à mon lieu de détention à l’école de police du ministre de l’Intérieur, le gardien qui me fouille habituellement à l’entrée a voulu restituer les documents que j’avais en ma possession selon les nouvelles instructions qu’il a reçues ; en lui remettant le dossier, j’ai repris les notes que j’avais prises et écrites, à ce moment précis, il a perdu la tête et voulait à tout prix les récupérer. Le fait qu’il a catégoriquement refusé, a commencé à l’endommager et l’a empêché de l’attraper en les jetant dans les toilettes”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté : ”au final, il a gardé le reste du dossier avec lui pendant plus de 30 minutes pour me l’envoyer plus tard, et il me semble que ces gardes de l’intérieur n’ont pas les valeurs habituelles de nos forces armées, pas même celles pour nos forces de sécurité telles que gardes, policiers et autres.

Mohamed Ould Abdel Aziz, 68 ans, fait face à des accusations de corruption, de blanchiment d’argent et d’enrichissement illicite, entre autres personnalités qui ont travaillé avec lui pendant son règne en Mauritanie entre 2009 et 2019.

Selon ce qui est annoncé, la justice mauritanienne a jusqu’à présent gelé 41 milliards d’ouguiyas (plus de 100 millions de dollars) dans le cadre de ses enquêtes sur le dossier de corruption lié à la décennie où il était aux commandes du pays. L’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz et sa famille détiennent la majorité des fonds mentionnés.