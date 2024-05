Le Directeur de publication de « Rapide info » chaleureusement accueilli par le staff de l’APS à Dakar

Actuellement en visite au Sénégal, le Directeur de Publication et contributeur mauritanien du journal en ligne de portée internationale Ahmed Ould Bettar a effectué ce lundi 6 mai courant une visite de courtoisie au siège de l’APS (Agence de Presse Sénégalaise).

Chaleureusement accueilli par le staff en service, le Directeur Général de l’APS étant en déplacement en Gambie dans le cadre de la couverture du sommet, l’OCI de Banjul, Ould Bettar a visité les différents services pour s’imprégner des conditions de travail des agents de ce média de service public réputé par son professionnalisme et sa riche expérience dans le domaine médiatique.

Entouré, des principaux chefs de l’Agence, le Directeur général de Rapide Info, a apprécié le cadre de travail offert par l’agence et le dévouement de la rédaction et de tout le personnel dans la diffusion de l’information aux citoyens.

Ould Bettar a saisi cette occasion pour présenter de manière non-exhaustive l’état des lieux de la presse indépendante mauritanienne rappelant à ce propos, première position des classements régionaux tant arabes qu’africains obtenue cette année par la Mauritanie selon le rapport de RSF dans le domaine de la liberté de la presse, publié à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse.