Visite de Pastef chez les putschistes, Mélenchon à Dakar… Sonko ouvre sa «valise diplomatique»

Le Pastef était quelque peu noyé par la coalition Diomaye Président et sa dissolution. Mais, hier, Ousmane Sonko a présidé la première réunion du Bureau politique de son parti. Pour la relance et ses activités politiques, cette formation au pouvoir depuis le 24 mars 2024, entend tenir son «premier congrès dans quelques mois», lit-on dans un post de Ousmane Sonko, relate Bes Bi.

Au nom de sa doctrine panafricaniste et souverainiste, le leader de Pastef annonce une «tournée, sur invitation de (ses) partenaires, qui devrait démarrer par les étapes de la Guinée Conakry, du Mali, du Burkina Faso et du Niger».

Des pays que le non moins Premier ministre va visiter et qui ont en commun d’être dirigés par des putschistes. Alors que le Président Faye a plutôt accordé ses premières sorties à la Mauritanie, à la Guinée Bissau et à la Gambie. De même, pour «le réchauffement de relations existantes et l’exploration des nombreuses nouvelles sollicitations provenant de tous les continents», le président du Pastef informe de la visite, à Dakar, du 14 au 18 mai 2024, d’une délégation des «Insoumis français, composée d’élus et conduite par monsieur Jean Luc Mélenchon».

Ndèye Fatou Kébé

Publié dans leral.net le Lundi 6 Mai 2024 à 11:38