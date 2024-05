Coopération: Visite du président du Comité militaire de l’OTAN

L`ensemble des discussions ont porté sur la manière de renforcer la coopération entre l`OTAN et la Mauritanie, dans le cadre plus large des efforts de l`OTAN visant à renforcer ses partenariats avec le Sud.

Au cours de sa réunion avec les hauts responsables militaires mauritaniens, l`amiral Bauer a abordé l`approche adoptée par le pays en matière de terrorisme et de criminalité transfrontière, deux menaces auxquelles les Alliés sont eux aussi confrontés : « La sécurité n`est jamais un problème strictement local.

Les menaces auxquelles nous faisons face sont d`envergure internationale, et elles sont liées les unes aux autres », a-t-il déclaré, ajoutant : « C`est pourquoi l`Alliance adopte une approche mondiale et travaille plus étroitement avec ses partenaires des quatre coins du globe.»

L`amiral Rob Bauer, accompagné du général El Mokhtar Bolle Chaabane, a par ailleurs eu l`occasion de rendre visite au 2e Bataillon Commando des forces spéciales nationales de Mauritanie.

Il s`est félicité de l`engagement et du professionnalisme des forces spéciales mauritaniennes, qui, depuis 2021, travaillent en étroite coopération avec leurs homologues de l`OTAN dans le cadre du paquet pour le renforcement des capacités de défense de la Mauritanie.

Le paquet pour le renforcement des capacités de défense de la Mauritanie a vocation à accompagner le pays dans ses efforts visant à rendre ses capacités de défense et de sécurité plus résilientes.

Le président du Comité militaire a déclaré : « À l`occasion des 75 ans de l`OTAN et du 30e anniversaire du Dialogue méditerranéen, nous souhaitons approfondir nos partenariats, qui nous sont très précieux puisque nous sommes une Alliance défensive dont le fondement même est de rassembler sous une même bannière des pays ayant une culture et une histoire différentes.

Source : nato.int