Sécurité des frontières: Attention au piège et à l’improvisation

L’armée doit certes protéger le citoyen et sécuriser le territoire, mais la guerre idiote du Sahara Occidental doit servir de rappel pour nos actuelles générations militaires auxquelles peuvent échapper certaines appréciations fondamentales.

La politique de l’apaisement prônée jusque là avec le Mali est très sage. Il faut toutefois qu’elle soit accompagnée par une volonté sincère de ne pas abriter les rebelles maliens et de s’immiscer dans une guerre malio-maliennes que seul ce peuple doit régler en reconciliant son Nord avec son Sud.

Attention au piège et à l’improvisation.

La meilleure tactique dans cette atmosphère d’insécurité est de conscientiser les ruraux aux frontières sur les dangers qu’ils courent en voulant à tout prix même à leur vie faire paitre leurs troupeaux dans une zone située hors des frontières mauritanienne où l’armée malienne soutenue par les mercenaires russes de Wagner livre une guerre sans merci contre les rebelles touaregs et autres.

Une chasse où il y a parfois confusion des rebelles éleveurs et campagnards mauritaniens de l’Est d’où ces bavures qui ne seraient pas, à mon avis foncièrement intentionnelles.

Il n’est évident que le régime militaire malien pris en tenailles de toute part, en veut à la Mauritanie, ce pays qui l’a considérablement soutenu pendant le dur blocus et les sanctions économiques imposées par la CEDEAO.

Toutefois, le Mali qui mène depuis quelques mois de larges opérations de ratissage contre les terroristes et les rebelles est parfois devant le fait accompli que ceux qui le martyrisent se réfugient parfois dans leurs arrières bases dans l’Est mauritanien.

A bon entendeur Salut

Mdmdlemine Mohamed Lemine