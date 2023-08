Août 2023, 4 ans de règne du président de la République

Août 2023, 4 ans de règne du président de la République lors de son premier mandat, le destin a voulu que cette période ait été témoin de grands défis internationaux, dont les principales économies mondiales ont été touchées, les frontières du monde ont été fermées en raison de la pandémie de coronavirus, même si des liquidités sont disponibles, les conditions empêchent la main-d’œuvre de la construction, et la plupart des pays du monde ont décidé d’interdire l’exportation de leurs produits, et bien que nous soyons un pays consommateur qui importe la majorité de ses besoins, mais grâce à Allah le Tout-Puissant, les conditions difficiles dont le monde a été témoin nous ont été transmises avec des pertes minimes.

Aujourd’hui, nous avons le droit de célébrer cet anniversaire, pourquoi pas, et le taux de croissance est passé de 2,4 % 2021 à 5,3 % 2022, grâce notamment à l’augmentation et à la qualité des investissements et à l’efficacité des mesures de relance prises.

Dans le domaine de la coopération et de la mobilisation des ressources, la restauration et le renforcement de la confiance des partenaires mauritaniens dans les politiques mises en œuvre ont joué un rôle majeur, conduisant à la signature de 31 conventions de financement d’une valeur totale de 29,4 milliards d’ouguiyas, dont 82 % sous forme de prêts bonifiés et 18 % sous forme de dons. Cette dynamique se poursuivra et permettra de signer 25 conventions de financement d’une valeur maximale de 50,4 milliards d’ouguiyas couvrant les principaux secteurs de l’économie nationale.

Les succès obtenus dans le domaine des réformes et des politiques d’ouverture au secteur privé, de transparence, de justice et de respect des Droits de l’Homme, ont conduit à la déclaration d’éligibilité de notre pays par le conseil d’administration de la Millennium Challenge Corporation, une institution américaine créée pour apporter un soutien financier au développement économique et social dans les pays où la gouvernance politique et économique est considérée comme acceptable, outre le fait que cette étape constitue une reconnaissance de la qualité de la gouvernance dans notre pays depuis 2019, et constitue également une nouvelle ressource très importante pour le financement de projets de développement.

Grâce à la maîtrise des emprunts extérieurs et à la bonne coopération des pays frères, ce pourcentage est tombé à 41,8 %, et surtout, le risque d'endettement excessif de la Mauritanie se situe dans les limites moyennes. L'évaluation menée par les institutions financières internationales a conclu que le risque d'endettement excessif était élevé dans le pays, et cette situation ne peut perdurer, car elle affecte la capacité de notre pays à mobiliser les ressources nécessaires pour financer des projets de développement, affecte l'équilibre de notre budget et menace la stabilité de notre monnaie.le président de la République a très tôt accordé une grande attention à cette question. Grâce à la maîtrise des emprunts extérieurs et à la bonne coopération des pays frères, ce pourcentage est tombé à 41,8 %, et surtout, le risque d'endettement excessif de la Mauritanie se situe dans les limites moyennes.

La gouvernance financière a également subi une réforme structurelle majeure, dont les premières manifestations sont apparues en 2022, notamment dans les domaines du Budget, de la Comptabilité et du recouvrement, ainsi que le renouvellement du système d’information et le renforcement de la responsabilité des marcheurs, un document a été préparé pour la programmation du budget à moyen terme et un schéma comptable pour l’État, et les efforts de modernisation de l’administration fiscale se sont poursuivis avec l’exploitation de plateformes de paiement à distance pour la taxe automobile, le passeport et la carte grise.

Ces actions seront encore approfondies au cours de l’année en cours, avec le développement d’outils pour promouvoir la justice fiscale à travers la mise en place de mécanismes de collecte, de gouvernance et de redistribution de l’impôt.

Globalement, l’année, 2022 a été marquée par une solide performance financière, avec des revenus totaux de 83,9 milliards d’onces contre 76,9 milliards d’onces en 2021, soit une augmentation de 9,9 %. Cependant, les dépenses publiques mises en œuvre se sont élevées à 101,3 milliards d’onces, contre 69,1 milliards d’onces en 2021, soit une augmentation significative de 47,3 %, qui reflète l’ambitieux programme d’investissements publics du président de la République. Les dépenses totales dans le domaine social se sont élevées à 18,2 milliards d’onces en 2022, soit environ 18 % des dépenses totales.

La politique de gestion du trésor était moins coûteuse et plus efficace, et a contribué à réduire les coûts de mobilisation des ressources et à renforcer la capacité du pays à faire face à ses obligations, tout en maintenant une position monétaire confortable, en plus de la disponibilité d’un excédent du trésor de 26,2 milliards d’onces à fin décembre 2022 et d’une réserve de change de 1,870 million de dollars US équivalent à 6 mois et demi d’importations.

En ce qui concerne la gouvernance monétaire et financière, le gouvernement s’est appuyé sur les mécanismes à sa disposition pour contenir les pressions inflationnistes et soutenir la reprise de l’activité économique, et des mesures ont été prises pour contrôler la liquidité au niveau des marchés financiers, à travers des opérations hebdomadaires de contrôle de la liquidité de trésorerie, ce qui a permis de contenir l’inflation à 9,6% en termes de variation sur les douze mois.

Dans le domaine des changes, l’année écoulée a été marquée par une baisse de la valeur due à la hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie au niveau mondial, d’une part, et à la baisse des prix du minerai de fer avec une forte intervention sur le marché des changes, d’autre part.

En ce qui concerne le taux de change en 2022, la valeur de l’once a diminué de 1,2 % de la valeur nominale par rapport au dollar américain et a augmenté de 4,9 % par rapport à l’euro d’une année sur l’autre.

L’année écoulée a également été marquée par le développement d’un cadre réglementaire pour les services et moyens de paiement électronique, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services de paiement.

Dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la Mauritanie a réalisé des progrès significatifs au cours des deux dernières années, corrigeant la plupart des lacunes du cadre juridique et réglementaire.

Compte tenu du rôle que joue le financement des PME dans la création de richesses et d’opportunités d’emploi, il a fait l’objet d’une attention particulière de la part du gouvernement, au cours de 2022, deux lignes de crédit ont été remplies de 25 millions USD et de 20 millions USD, respectivement. En outre, 136 projets ont été financés avec un total de 350 millions d’ouguiyas, couvrant plusieurs domaines de l’économie nationale, en particulier les secteurs productifs. Il est prévu que le fonctionnement du fonds de garantie des prêts aux petites et moyennes entreprises, programmé cette année, facilitera l’accès aux prêts pour cette catégorie d’entreprises.

Abderrahmane Sidi Mohamed

Traduit de l’arabe par Rapideinfo