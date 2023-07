Communiqué du conseil des ministres du jeudi 20 juillet 2023

Le Conseil des ministres s’est réuni le jeudi 20 juillet 2023 sous la présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, président de la République.

Le conseil a étudié et approuvé un projet de loi permettant la ratification de la convention de financement signée le 20 mars 2023, entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le Fonds international de développement

Affecté au financement du programme régional Sahel pour répondre aux défis du covid-19, des conflits et du changement climatique en Mauritanie.

L’actuel programme régional conjoint pour le Sahel vise à renforcer durablement la résilience des populations rurales les plus vulnérables de la région du Sahel en améliorant les moyens de subsistance des petits producteurs, en particulier les femmes et jeunes vivant dans la région frontalière, se concentre sur l’adoption de pratiques de production durables et d’approches de cohésion sociale.

Le conseil a également étudié et approuvé les deux projets de décrets suivants:

– Un projet de décret stipulant la concession définitive d’une parcelle de terrain à Nouakchott Ouest en faveur d’afroport que les subventions portent sur l’investissement de la parcelle en tant que projet urbain composé de trois catégories:

1-catégorie haut de gamme, 2-catégorie spéciale pour les villas résidentielles, 3-cette dernière catégorie couvre 20 mille mètres carrés dédiés aux restaurants et lieux de divertissement.

Ce projet améliorera la capacité d’absorption du logement dans notre pays, stimulera la croissance économique et offrira de nombreuses opportunités d’emploi, ce qui contribuera à l’absorption du chômage. Le projet contribuera à la création de 200 opportunités d’emploi directe et 300 emplois indirects au départ, qui devraient doubler une fois le projet terminé.

– Un projet de décret définissant les missions et la composition du comité technique en charge de la promotion immobilière.

Le projet de décret actuel intervient en application des dispositions de l’article 14 de la Loi n ° 2023-017 du 23 février 2023 relative à la promotion immobilière pour déterminer la mission et la composition du comité technique en charge du développement immobilier.

Le projet de décret actuel donne au comité technique en charge de la promotion immobilière une structure multisectorielle dans laquelle sont représentées les entités publiques et privées directement liées à la promotion immobilière, comme d’autre part, il détermine comment organiser et mener son travail.

Son Excellence le président de la République a chargé le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les mineurs contre l’abus de substances psychotropes, qui courent un risque sérieux de conséquences négatives, notamment des problèmes médicaux, sociaux, psychologiques et comportementaux, addictions conduisant à des actes de délinquance d’une part.

Et d’autre part, atténuer l’impact des réseaux sociaux sur les jeunes, dont la surutilisation a un impact physique, mental et social, en plus des risques de cyberintimidation ou Être influencé par d’autres cultures, un contenu inapproprié et un éloignement de notre culture islamique.

Le ministre de la Défense nationale, le ministre de l’Intérieur ont fait une déclaration sur la situation au pays.

Le ministre de l’Agriculture a fait une déclaration concernant la campagne agricole 2023-2024.

Cette déclaration vise à présenter les grandes lignes de la campagne agricole 2023-2024, qui est centrée sur

Les trois points suivants:

1-un rappel des résultats de la campagne agricole 2022-2023. Les résultats ont été obtenus grâce à la bonne saison d’automne et à toutes les mesures prises par le gouvernement pour parvenir à l’exploitation d’une superficie agricole totale de

379047 hectares et la production de 662,345 tonnes, provenant de diverses divisions agricoles.

2 – les objectifs de la campagne agricole 2023-2024 et les actions entreprises pour sa réussite, qui vise à exploiter une superficie totale de 389 740 hectares, et prévoyait la production de 776 700 tonnes des différentes divisions agricoles،

Pour assurer la réalisation de ces objectifs, des mesures ont été prises au niveau de chaque filière et les ressources financières nécessaires ont été mobilisées au sein du budget sectoriel pour 2023, en complément des projets et des programmes de développement sectoriel.

3-domaines d’intervention à court et moyen terme pour lever les obstacles à l’autosuffisance alimentaire.

Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Mauritaniens de l’étranger, a fait une déclaration sur la situation internationale.