Quelques réalisations du règne de quatre ans de Ghazouani

Durant les quatre années de règne du Président de la République, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, il n’y avait pas lieu ici d’autre que de parler d’équité, de justice, des classes les plus vulnérables, d’une structure sociale égalitaire dans laquelle sans injustice ni inégalité.

La justice a envahi les villes et les villages, et il est vrai que les quatre années ne se soucient pas de la taille des défis et des obstacles, mais du langage de la justice :

Le 17 mars 2023, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a lancé une série de projets dans la ville de Djéol.

Le 24 février, le président de la République supervise le lancement de la première phase du projet de mobilité des transports dans la ville de Nouakchott.

3 janvier 2023, le président de la République supervise la pose de la première pierre d’un nouveau complexe universitaire à Nouakchott.

5 janvier 2023 – Le Président de la République supervise la pose de la première pierre de l’échangeur du carrefour Madrid.

Le 25 janvier 2023 supervise le lancement du volet développement de la ville de Tichit.

27 novembre 2022, le président de la République pose la première pierre de la construction du siège de l’agence nationale (Ma’aden Mauritanie).

28 novembre 2022, le président de la République supervise le lancement d’un certain nombre de projets de services au profit des habitants de la wilaya du Tagant.

30 Novembre 2022 le président de la République supervise la pose de la première pierre de l’édifice de l’École Nationale de management, de journalisme et de magistrature.

30 novembre 2021, le président de la République et son homologue sénégalais supervisent la pose de la première pierre du pont Rosso.

5 juillet 2021, le président de la République supervise le lancement d’un certain nombre de projets d’infrastructure dans la ville de Rosso.

4 Mai 2021, le président de la République supervise l’élaboration du projet de Système de sécurité dans la ville de Nouakchott.

16 novembre 2020, le président de la République pose la première pierre du projet d’électrification de l’oléoduc Aftout Chergui.