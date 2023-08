Les quatre premières années d’investiture de Ghazouani

Les quatre premières années d’investiture de Son Excellence le Président Mohamed Ould Ghazouani ont été marquées par de grandes réalisations aux niveaux politiques, économiques et sociaux.

Grâce à la sagesse et à la sobriété du président de la République, la Mauritanie a pu surmonter en toute sécurité certains obstacles majeurs dans les pays voisins et dans d’autres parties du monde, tels que la pandémie de coronavirus et la guerre. Des limites extrêmement dangereuses ont été atteintes, conduisant ses habitants à se précipiter pour un kilo de riz sur le point de vente et où le gouvernement demeure hyper dynamique sur plusieurs fronts particulièrement sociales et sécuritaires.

En effet, il continue de gérer au mieux : le problème mondial de la hausse des prix des denrées alimentaires de base, des hydrocarbures et de la poursuite de l’approvisionnement des marchés ; l’accès des citoyens aux services de santé essentiels et aux vaccinations contre les épidémies (dont la Covid-19) ; et la sécurité des citoyens et de leurs biens.

Il poursuit ses réformes et la mise en œuvre des programmes structurels visant à renforcer l’économie nationale et à assurer plus d’équité et de justice sociale dans son action.

Ce qui met le pays dans une position confortable, car les marchés regorgent de denrées diverses en abondance. Tout cela s’est produit par la grâce d’Allah, puis par la volonté ferme du président Mohamed Ould El Ghazouani, qui a sécurisé le pays et le fait avancer jour après jour dans un climat de compassion et de solidarité entre toutes les composantes de la société mauritanienne.

Ahmed Ould Bettar