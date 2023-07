La Chine annule 19 millions d’euros de dette envers la Mauritanie

La Chine a annoncé l’annulation de 150 millions de yuans (environ 19 millions d’euros) de sa dette envers la Mauritanie, a rapporté samedi l’agence de presse mauritanienne d’information (AMI).

Ce geste a été annoncé lors d’une rencontre vendredi à Chengdu (Chine) entre les présidents mauritanien et chinois, Mohamed Ould Ghazouani et Xi Jinping, respectivement, a rapporté l’AMI.

Mohamed Ould Ghazouania entamé pour rappel jeudi une visite de travail en Chine.

Nouakchott et Pékin entretiennent des relations historiques fortes et la Chine apporte une contribution importante au développement de notre pays, notamment en matière d’infrastructures et de santé.

La dette extérieure est une priorité pour le gouvernement mauritanien, car elle entrave considérablement la capacité de financer les programmes de développement.

La dette extérieure de la Mauritanie s’élevait à 152 000 millions de MRU (3 600 millions d’euros) fin 2022.

Avec agences