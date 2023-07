Chine-Mauritanie : la coopération en tête de l’agenda à Chengdu

Lorsque Xi Jinping a rencontré le président mauritanien Ghazouani, il a déclaré que la Chine et la Mauritanie ont toujours été de bons amis, se soutenant mutuellement, de bons partenaires pour le développement commun et sauvegardant conjointement les intérêts communs des deux pays ainsi que l’équité et la justice internationales. .

Xi Jinping a parlé positivement du développement des relations bilatérales depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays il y a 58 ans, affirmant que la Chine appréciait le soutien constant de la Mauritanie aux intérêts fondamentaux de la Chine et continuerait à soutenir la Mauritanie dans la poursuite d’une voie de développement qui convient à son pays et s’opposer à l’ingérence des forces extérieures dans les affaires intérieures de la Mauritanie.

Notant que les deux pays ont des vues similaires ou proches sur de nombreuses grandes questions internationales et régionales, M. Xi a déclaré qu’ils devraient coordonner et coopérer étroitement sur les plateformes multilatérales, pratiquer un véritable multilatéralisme et défendre les intérêts communs des pays en développement.

À l’issue de leur entretien, les deux présidents ont assisté à la signature d’un plan de coopération entre les deux pays pour promouvoir la construction conjointe de la Ceinture et de la route.

M. Xi a déclaré que le document de coopération aiderait la Chine et la Mauritanie à approfondir et à élargir leurs échanges et leur collaboration dans divers domaines.

Ghazouani a déclaré que la Mauritanie et la Chine entretiennent une profonde amitié et ont toujours été étroitement unies et se soutiennent mutuellement.

Cette année marque le 55e anniversaire de l’envoi par la Chine d’équipes d’aide médicale en Mauritanie. Le président mauritanien a apprécié l’aide bienfaisante de la Chine, en particulier les grandes contributions apportées par les équipes médicales chinoises à la santé du peuple mauritanien.

La Mauritanie poursuit fermement la politique d’une seule Chine et s’oppose résolument à toute parole ou acte qui viole le principe d’une seule Chine, a-t-il déclaré.

Ghazouani a salué l’Initiative « La Ceinture et la Route » proposée par la Chine, l’Initiative de Développement mondial, l’Initiative de Sécurité mondiale et l’Initiative de Civilisation mondiale, affirmant qu’elles sont pleinement conformes aux normes des relations internationales — telles que le respect de l’indépendance et de la souveraineté nationales, et la promotion des échanges et de l’apprentissage mutuel entre les différentes civilisations.

Ces initiatives contribuent à maintenir un véritable multilatéralisme, à promouvoir la paix mondiale, la sécurité et le développement commun, et à faire progresser l’établissement d’un ordre international plus juste et raisonnable, a-t-il déclaré.

Avec Agences