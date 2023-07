Le président chinois Xi rencontre les dirigeants de la Mauritanie et du Burundi et signe des accords de coopération

Le président chinois Xi rencontre les dirigeants de la Mauritanie et du Burundi et signe des accords de coopération.

La Chine a signé un accord de coopération avec la Mauritanie et s’est engagée à renforcer la collaboration avec le Burundi vendredi, lors de la dernière d’une série d’entretiens entre les dirigeants africains en visite et le président chinois Xi Jinping.

« Le développement de la solidarité et de la coopération avec les pays africains est une pierre angulaire importante de la politique étrangère de la Chine », a déclaré M. Xi dans la ville de Chengdu, dans le sud-ouest du pays, selon les médias d’État.

La Chine a intensifié ses relations avec l’Afrique à la suite de l’abandon, à la fin de l’année dernière, des restrictions strictes imposées par le COVID. Au cours des six derniers mois, elle a invité des chefs d’État ou des hauts fonctionnaires d’Algérie, de la République démocratique du Congo, d’Érythrée, du Gabon, de Sierra Leone et du Zimbabwe à se rendre en visite dans le pays.

S’adressant au président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani lors d’une réunion bilatérale à Chengdu, M. Xi a remercié la Mauritanie d’avoir « toujours fermement soutenu la Chine sur les questions impliquant les intérêts fondamentaux de la Chine ».

La Chine et la Mauritanie ont également signé un plan de coopération pour l’initiative « la Ceinture et la Route », couvrant les infrastructures, le commerce, la coopération financière, l’agriculture, la conservation de l’eau et les échanges entre les peuples, selon le planificateur d’État chinois.

Lors d’une réunion séparée à Chengdu, M. Xi a rencontré le président burundais Evariste Ndayishimiye et a déclaré que la Chine était ouverte au renforcement de la communication et de la collaboration avec le Burundi sur les grandes affaires internationales, en particulier les questions brûlantes en Afrique.

