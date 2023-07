Rapport sur la situation économique en Mauritanie : Naviguer dans la tempête, comment l’urbanisation et le changement climatique affectent les risques d’inondations

NOUAKCHOTT, le 31 JUILLET 2023— Selon la sixième édition du Rapport sur la Situation Economique en Mauritanie de la Banque mondiale, le pays poursuit son redressement après les impacts économiques et sociaux de la pandémie de la COVID-19 avec une croissance qui s’est accélérée, passant de 2,4 % en 2021 à 5,2 % en 2022.

Mais la Mauritanie se retrouve aujourd’hui confrontée à de multiples défis : la vulnérabilité du pays face aux chocs incluant des risques sécuritaires dans la région du Sahel, un conflit prolongé en Ukraine et des risques climatiques liés à la récurrence des épisodes de sécheresse et d’inondations pourraient entraîner un ralentissement de l’activité économique, une augmentation de la pauvreté et des inégalités.

Selon le rapport, la dépendance au secteur extractif et la vulnérabilité aux chocs climatiques pèsent sur l’atteinte des objectifs de croissance inclusive et de réduction de la pauvreté. La forte variation des prix des matières premières affecte la stabilité de la croissance tandis que la concentration élevée des activités économiques dans le secteur extractif a un impact sur l’inclusion. Par ailleurs, les inondations, du fait de leur impact humain et infrastructurel important, ont coûté 3% du PIB de l’économie mauritanienne lors de la dernière saison des pluies.

Dans ce contexte, cette sixième édition souligne alors l’importance d’identifier les principaux facteurs des inondations, suivie d’une présentation des multiples solutions envisagées et proposées.

L’urbanisation se retrouve alors au cœur du sujet : associée à la croissance démographique et à l’exode rural, elle est l’une des causes les plus courantes de l’augmentation des surfaces imperméables et de la vulnérabilité socio-économique des zones urbaines aux inondations.

« Relever les nouveaux défis du changement climatique n’est pas un défi isolé, il s’agit de s’assurer que des mesures d’adaptation soient mises en place et que le capital humain soit construit dans ce même contexte de résilience et d’inclusion. Ainsi, les défis actuels mauritaniens se présentent comme des opportunités fondamentales qu’il faut saisir », affirme Cristina Isabel Panasco Santos, Représentante Résidente de la Banque mondiale en Mauritanie.

Le rapport propose enfin des options de réforme prioritaires pour renforcer la stabilité macroéconomique et la résilience aux chocs climatiques et ainsi atténuer leur impact économique et social.

La maîtrise de l’inflation et de son impact sur les plus vulnérables, un cadre de préparation et de réponse aux urgences ou encore la préservation de l’espace budgétaire nécessaire pour les investissements favorisant la croissance sont des solutions et reformes proposées dans le rapport.

Pour terminer, l’adoption d’une nouvelle loi sur l’urbanisme et la construction afin de rendre le développement urbain plus résilient a été suggéré comme étant une des opportunités prioritaires.

Pour plus d’informations, merci de trouver ci-dessous le lien de téléchargement du rapport en français :

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099072423105059709/p17926605a759a055096540224f679aa053