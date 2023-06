Communiqué : Commissariat aux Droits de l’Homme – Mauritanie

Le département d’État américain a publié aujourd’hui jeudi 15 juin 2023, son rapport annuel sur la traite des personnes dans le monde. Avec l’aide d’Allah et les efforts déployés par le Gouvernement au cours des trois dernières années sur le plan normatif et institutionnel, le classement de notre pays a été élevé au deuxième niveau (Tier 2), sur l’indice de la traite des personnes.

Le rapport a évoqué les progrès globaux réalisés par notre pays dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes, passant en revue les mesures qui ont été prises pour renforcer la prévention du phénomène, les mécanismes de protection mis en place, l’effectivité et l’efficacité de la poursuite pénale, et les efforts de coopération et de la coordination internationale et locale pour éliminer la traite des personnes , et ce malgré l’impact de la pandémie de la Covid-19 sur la capacité à lutter contre la traite.

Le rapport annuel a également passé en revue les efforts consentis par le Gouvernement, notamment l’augmentation des enquêtes, des poursuites et des condamnations des trafiquants, en vertu de la loi anti-esclavagiste de 2015, la mise en place d’un mécanisme de suivi et d’identification des victimes de la traite pour la première fois en cinq ans, le mécanisme national de référencement des victimes et la création d’un fonds dédié aux victimes.

Le document a particulièrement apprécié la création par le Gouvernement de l’Instance Nationale de lutte contre la Traite des Personnes et le Trafic de Migrants et son financement, ainsi que les grandes campagnes de sensibilisation sur les lois anti-traite et anti-esclavage à travers le pays.

L’élévation du classement de notre pays au deuxième niveau de l’indice de traite des personnes est une reconnaissance internationale des efforts considérables que nous déployons pour promouvoir et protéger les droits et libertés et préserver la dignité humaine dans le pays.

Elle est le fruit du climat d’ouverture et de dialogue constructif avec les différents acteurs, dont les bases ont été posées par le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, depuis son accession au pouvoir, lesquels, ont ouvert la voie à des progrès remarquables dans la promotion et la protection des droits de l’homme.

A cette occasion, le Commissariat aux Droits de l’Homme, à l’Action Humanitaire et aux Relations avec la Société Civile adresse ses plus chaleureuses félicitations à tous les acteurs étatiques et non-étatiques, et affirme sa détermination à aller de l’avant pour préserver ces acquis et poursuivre l’interaction positive avec les mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme.

Nouakchott, le 15 juin 2023