Tunisie Telecom poussée à vendre ses parts dans Mattel

Selon le site « MSN.com », Tunisie Telecom est susceptible de céder la majorité de ses parts dans Mattel, la société mauritano-tunisienne de télécommunications Mattel, la question est une fois de plus polémique, participation de 51 % dans Mattel, la première société de téléphonie mobile. La société, détenue par l’État tunisien, a poussé à vendre sa participation dans Mattel après que son différend mauritanien a compliqué la situation avec ses partenaires, qui ont chacun acheté 24,5 % du capital de la société, l’homme d’affaires Mohamed Ould Bouamatou ( « Le propriétaire du groupe BSA » ) et Bechir Ould Moulay El hassen (le propriétaire du groupe « Comatel ») est issu d’un milieu familial rompu aux affaires et à la pratique politique, où la société tunisienne n’imaginait pas qu’un partenariat aussi profitable serait un jour récompensé par des principaux actionnaires touchés par les différences entre eux.

Mattel a été créée en 2000 en tant que première entreprise de téléphonie mobile en Mauritanie et occupe aujourd’hui un tiers du marché des télécommunications en Mauritanie, avec 1,5 million d’abonnés, juste derrière Mauritel, filiale de Maroc Telecom, qui a acquis en 2000 51% des actions de” l’Autorité Mauritanienne des Télécommunications”, le principal opérateur de télécommunications depuis l’indépendance, qui dispose d’une vaste infrastructure de communications fixes.

Après 22 ans d’investissement en Mauritanie, Mattel offre 300 opportunités d’emploi aux Mauritaniens et Tunisiens.

L’homme d’affaires Ould Moulay El Hassan, l’un des actionnaires de la société, a déposé plainte contre Tunisie Telecom en 2016 et Mattel en 2017, mais ces procédures n’ont donné lieu à aucune suite, et après le départ d’Ould Bouamatou du pays suite à un différend avec l’ancien Président Mohamed Ould Abdel Aziz, le deuxième actionnaire après l’abandon de certaines de ses activités par la société a réussi à fournir 30 millions de dollars, faisant partie des 100 millions de dollars prévus pour racheter la société, pour la volonté de Tunisie Telecom de vendre sa participation dans Mattel.

En 2020, après son retour en Mauritanie, Bouamatou a convenu avec les deux autres partenaires de vendre 100 % du capital de Mattel, mais a rejeté les offres d’achat des sociétés ” Axian”, ” Telecel” et” 0range”.

La société ” Mattel » au cours des deux dernières années a réalisé des bénéfices, s’élevant à 10 millions de dollars. Cela a fait croire à Bouamatou que les offres soumises remontaient à plusieurs mois plus tôt et ne tenaient pas compte des progrès réalisés par Mattel ces dernières années », a déclaré Mattel.

Dans ce contexte, Mohamed Bouamannou a proposé d’acheter la participation de Tunisie Telecom, et a mené une bataille juridique contre son deuxième associé, Bachir Ould Moulay El Hassen, afin d’acquérir la société”Mattel ».

Il semble que Tunisie Telecom afin de se débarrasser de Mattel se soit joint à la manœuvre d’Ould Bouamatou, le propriétaire du groupe” BSA“, afin de réduire l’influence et la part de son rival.

Les sociétés Mohamed Bouamatou ont obtenu plusieurs contrats de « Mattel », dont le plus important est tous les contrats d’assurance.

L’accord de vente de Mattel s’est compliqué avec la menace d’Ould Moulay El Hassen de recourir à un arbitrage international au cas où les associés abandonneraient l’entreprise et la vendraient, l’accord stipulant la nécessité d’un pacte d’actionnaires, y compris lors de la vente de 100 % du capital de l’entreprise.

Le groupe BSA a déposé une offre d’achat de la participation de Tunisie Telecom dans la société, ce qui ouvre la porte à la protestation et au rejet de l’autre actionnaire, ce qui est moins important que l’offre de la société française ” Orange” car elle implique un paiement échelonné, et Tunisie Telecom a rejoint cette proposition en vendant sa part par paiement échelonné, malgré les risques d’indisponibilité, ou de litige sur les transferts et les paiements.

Tunisie Telecom refuse de mobiliser la somme d’un million de dollars, une garantie versée par Telecel et placée dans la Générale Banque de Mauritanie, qui appartient au groupe BSA”, indique le communiqué.

L’offre faite par le gouvernement mauritanien de vendre une quatrième licence de téléphonie mobile en Mauritanie n’a pas retenu l’attention des investisseurs en raison de considérations logiques liées à l’arrivée des services téléphoniques dans le pays, dont la population ne dépasse pas 5 millions d’habitants, et avec plus de 3 entreprises de télécommunications en Mauritanie.

Les autorités mauritaniennes préfèrent que les actionnaires parviennent à un accord conjoint, et à une solution globale pour que Tunisie Telecom renonce à sa participation dans Mattel, comme cité par le journal « Jeune Afrique » le 28 mars dernier.

Il est à noter que tout accord entre les partenaires actionnaires doit être approuvé par les autorités mauritaniennes, une opportunité en or qui a poussé Tunisie Telecom à envoyer un émissaire pour dire aux autorités mauritaniennes qu’elles acceptent de vendre leur part par la force au groupe BSA.

Tunisie Telecom a-t-elle fait l’objet de » pressions internes ou externes pour accepter l’offre du groupe Bouamatou ? S’interrogent certains observateurs.

Traduit du site El fikr