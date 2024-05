*Discours de Paix entre le Mali et la Mauritanie*

Mes chers voisins maliens et mauritaniens,

Je prends la parole aujourd’hui pour célébrer notre relation de bon voisinage et renforcer les liens d’amitié qui unissent nos deux nations. La paix et la coopération entre le Mali et la Mauritanie sont essentielles pour le développement et la prospérité de nos peuples.

En tant que voisins, nous partageons une histoire commune, des valeurs similaires et une culture riche. Il est de notre responsabilité de cultiver une relation basée sur le respect mutuel, la compréhension et la solidarité.

Au lieu de laisser place aux tensions et aux conflits, travaillons ensemble pour promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité dans notre région. Échangeons nos connaissances, nos expériences et soutenons-nous mutuellement dans les défis que nous rencontrons.

Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur pour nos citoyens, basé sur la coopération, la tolérance et le respect. Engageons-nous à résoudre nos différends pacifiquement, à promouvoir le dialogue et à renforcer nos liens à travers des actions concrètes de collaboration.

Je crois fermement en un avenir où le Mali et la Mauritanie vivront en harmonie, en paix et en prospérité. Travaillons main dans la main pour réaliser cette vision commune et pour offrir à nos générations futures un héritage de paix et de fraternité.

Merci.

Abdoul Aziz Deme

Citoyen du monde

Le 06 Mai 2024