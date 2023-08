M. Attaf est à Washington pour une visite de travail de deux jours

Au nom du président de la République, Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, entamera une visite de travail de deux jours à Washington, D.C. à partir de mardi, a indiqué le communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères.

La visite, effectuée par le ministre Ahmed Attaf à l’invitation du secrétaire américain aux Affaires étrangères Anthony Blinken, s’inscrit « des efforts visant le renforcement de la coopération économique et l’intensification du dialogue politique entre l’Algérie et les Etats-Unis, au mieux des aspirations des deux parties à construire un partenariat stratégique contribuant à honorer leur engagement commun à diffuser la sécurité et la stabilité aux niveaux régional et international ».

Les deux parties établiront un partenariat stratégique pour contribuer à la réalisation de l’engagement commun de promouvoir la sécurité et la stabilité aux niveaux régional et international, a indiqué le ministère dans son communiqué de presse.

Au cours de la visite, M. Attaf rencontrera le secrétaire d’Etat américain Anthony Blinken, ainsi que de hauts responsables du département d’Etat américain et du Conseil de sécurité nationale, ajoute le communiqué.

Le ministre tiendra également des réunions avec des opérateurs économiques américains et des représentants de la communauté nationale établie aux Etats-Unis, conclut le communiqué.