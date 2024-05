Frontière avec le Mali: Une délégation de haut niveau s’entretient avec les habitants

Cette visite de terrain, qui a inclu le chef-lieu de la commune de Feirenni dans la moughataa de Djiguenni, l`arrondissement administratif de Bousteila dans la moughataa de Timbédra, et le village d`Oum Acheyich dans la moughataa d`Amourj, vise à identifier, sur le terrain, les conditions des habitants de ces zones frontalières, à les rassurer sur le plan sécuritaire et de la stabilité, et à les exhorter à éviter les zones de conflit dans cette circonstance exceptionnelle que connaît l`État frère du Mali.

Dans son allocution prononcée à cette occasion, le ministre de la Défense Nationale a souligné que l`Armée Nationale est apte à sécuriser l`intégrité territoriale et à protéger les citoyens et leurs biens.

Il a souligné que la sécurité et la stabilité de tous les citoyens et de leurs biens sont sacrées pour les autorités publiques du pays, réitérant que cette visite s`inscrit dans le cadre des efforts déployés pour déterminer les conditions des résidents de ces zones frontalières en application des directives des plus hautes autorités du pays.

Pour sa part, le ministre de l`Intérieur et de la Décentralisation a affirmé que cette délégation gouvernementale a été dépêchée sous les instructions directes de Son Excellence le Président de la République, pour voir les conditions dans lesquelles vivent les habitants de ces zones et les informer sur les efforts déployés par les pouvoirs publics en vue de renforcer et d`étendre la sécurité.

Il a ajouté que le Président de la République, a adressé à son homologue malien un message au sujet de la sécurisation des citoyens mauritaniens en territoire malien, rappelant que la situation sécuritaire dans le Mali frère est particulière en ce moment, de sorte que, dans ces circonstances, il convient et donc d`éviter toute zone à risques.

Le ministre a souligné que notre arsenal sécuritaire et militaire est capable, avec sa force, de protéger l`intégrité territoriale, saluant le grand effort de sensibilisation et de mobilisation consenti par les autorités administratives, les élus, les notables et la société civile afin que les citoyens évitent les zones de conflit dans l`État frère du Mali.

De leur côté, les maires des communes visitées ont apprécié cette tournée qui marque toute l`attention que le citoyen ordinaire est l`objet de la part de Son Excellence le Président de la République, M.Mohamed Ould Ghazouani.