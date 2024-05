Le Premier ministre reçoit le PDG de la division Afrique du Nord et Moyen-Orient de GE Energy.

Son Excellence le Premier Ministre, Mohamed Ould Bilal Messoud, a reçu lundi dans sa résidence à la demande de M. Maya Abdel Halim, PDG de la Division Afrique du Nord et Moyen-Orient de General Electric Energy Company .

La réunion a discuté des opportunités d’investissement dans le domaine des énergies propres dans le pays et la dirigeante a exprimé l’intérêt de son entreprise pour le développement de l’énergie dans notre pays face aux ressources gazières dont bénéficie la Mauritanie et a exprimé la volonté de son entreprise d’accompagner notre pays à travers le développement de solutions énergétiques propres.

La réunion s’est tenue en présence de Son Excellence le ministre de l’Economie et du Développement durable, M. Abdesselam Ould Mohamed Saleh, la directrice du bureau, Mme Aicha Vall Verges, notre ambassadrice à Washington, Mme Cissé Mint Cheikh Ould Beida, et le Directeur Général du partenariat public-privé au Ministère de l’Economie et du Développement durable, M. Ahmedou Salek Ould Biyah.