Coopération Afrique-USA: le Premier ministre a participé à une réunion de travail

Le Premier ministre a participé à une réunion de travail de haut niveau organisée par la Millennium Challenge Foundation « MCC ».

Son Excellence le Premier Ministre Mohamed Bilal Messoud a participé à une séance de travail de haut niveau organisée par la Millennium Challenge Foundation « MCC » pour le Président et des délégations de haut niveau en marge de la Conférence de partenariat économique afro-américain.

Au cours de la séance de travail, les perspectives et possibilités d’avenir ont été examinées, ainsi que les défis du développement économique des pays bénéficiant des programmes de l’Organisation et la manière dont l’efficacité du soutien axé sur le développement peut être accrue grâce à des cadres appropriés à chaque niveau.

Son Excellence Abdel Salam Ould Mohamed Saleh, Ministre de l’Economie et du Développement durable, a assisté à la réunion de travail.