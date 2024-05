Le Premier ministre prend part au Sommet 2024 sur les Affaires États-Unis-Afrique

Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud a quitté Nouakchott, samedi, pour Dallas, aux Etats-Unis d’Amérique, pour représenter Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, président en exercice de l’Union africaine (UA) au Sommet 2024 sur les Affaires États-Unis-Afrique.

Sommet 2024: Opportunités de commerce et d`investissement

Le Sommet 2024 sur les Affaires États-Unis-Afrique, organisé par le CCA, se tiendra à Dallas, Texas, du 6 au 9 mai 2024.

Sous le thème « Partenariat pour le Succès Durable », l`événement doit réunir des chefs de Gouvernement africains, des hauts responsables américains et africains, ainsi que des cadres du secteur privé, explorant des opportunités de commerce, d`investissement et d`engagement commercial.

Ce nouveau RDV entre les Etats-Unis et l`Afrique arrive après la récente tournée diplomatique du Secrétaire d`État américain, Antony Blinken dans 4 pays du continent.

La visite du Secrétaire Blinken visait à confirmer l`engagement des États-Unis à renforcer les partenariats avec les nations africaines et à faire avancer les intérêts mutuels dans des domaines tels que la sécurité, la démocratie et le développement économique.

Discussions avec les dirigeants africains

Au cours de sa tournée, le Secrétaire Blinken a tenu des discussions avec les dirigeants africains et a souligné l`importance du commerce et de l`investissement pour favoriser une croissance et une prospérité durables.

Ses engagements soulignent l`importance des forums tels que le Sommet sur les Affaires États-Unis-Afrique pour promouvoir le dialogue, la coopération et la collaboration entre les États-Unis et l`Afrique.

Les conclusions tirées de la tournée du Secrétaire Blinken soulignent également la nécessité d`un engagement continu et d`efforts concertés pour approfondir les liens et libérer l`immense potentiel de prospérité partagée entre les États-Unis et l`Afrique.

Si la priorité reste, pour les Etats-Unis, la géopolitique et la guerre d`influence qui se joue, voir se rejoue, sur le continent entre les grandes puissances, l`intérêt est davantage donné à la croissance des échanges commerciaux.

Des grands efforts par le gouvernement mauritanien

Le gouvernement mauritanien a consenti des grands efforts pour répondre aux normes internationales et travailler en étroite collaboration avec les Nations Unies et diverses organisations non gouvernementales pour éradiquer le travail forcé et soutenir les droits de l`homme.

Le Premier Ministre est accompagné d’une importante délégation composée de MM :

– Abdessalem Ould Mohamed Saleh, Ministre de l’Economie et du Développement Durable.

– Aicha Vall Vergès, Directrice de Cabinet du Premier Ministre.

– Cissé Mint Boida, Ambassadeur de notre pays aux Etats-Unis d’Amérique.

– Mohamed Lemine Ould Raghani, Chargé de mission à la Primature.

– Ahmed Ould Saleck Ould Mohamed Mokhtar, conseiller du Premier ministre chargé de l’information et de la communication.

– Mohamed Ould Behnass, directeur du Protocole à la Primature.

