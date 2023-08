Attaf et Borrell discutent de l’évolution de la situation au Niger.

Communiqué de Presse

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, M. Ahmed Attaf, a reçu samedi un appel téléphonique du Haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, M. Josep Borrell, lors duquel ils ont évoqué les développements de la situation au Niger.

L’entretien téléphonique a porté sur les développements inquiétants en République du Niger, qui ajoute que les deux parties ont eu un échange de points de vue et d’analyses autour des derniers développements dans ce pays frère et voisin et les dangers qu’ils entraînent pour ce pays et pour toute la région du Sahel en général.

Dans ce cadre, M. Josep Borrell a informé M. Attaf des mesures décidées par l’UE contre les auteurs du coup d’état au Niger.

Par ailleurs, les deux parties ont souligné la nécessité d’œuvrer de concert afin d’exercer des pressions politiques et diplomatiques pour assurer le retour à l’ordre constitutionnel en République du Niger à travers le rétablissement de M. Mohamed Bazoum dans son poste de Président légitimement élu de ce pays.

Pour sa part, M. Ahmed Attaf a réaffirmé la conviction de l’Algérie quant à la nécessité de prioriser le processus politique et diplomatique, au vu des répercussions de l’option du recours à la force sur la situation qui risque de s’aggraver davantage aux niveaux local et régional.

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère des Affaires Etrangères et de la Communauté Nationale à l’Etranger