Le ministre algérien, Ahmed Attaf reçu par Président Ghazouani.

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a reçu en audience, mardi au palais présidentiel à Nouakchott, le ministre algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale, M. Ahmed Attaf qui lui a remis un message écrit de Son Excellence Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Président de la République Algérienne sœur démocratique et populaire.

A sa sortie d’audience, M. Ahmed Attaf a déclaré à l’AMI, qu’il a transmis au Président de la République les sincères salutations et les chaleureuses félicitations du Président de la République algérienne à l’occasion du Id El-Fitr, et à travers lui au peuple frère mauritanien.

Il a ajouté qu’il lui a également transmis les sentiments de fraternité de son frère, le Président Abdelmadjid Tebboune ainsi que sa grande satisfaction pour le niveau privilégié des relations fraternelles et de coopération entre les deux pays et leurs peuples frères, ainsi que de leurs perspectives prometteuses pour l’avenir.

Le ministre algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger a ajouté que pour sa part, Son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani l’a chargé de transmettre ses salutations et sa considération à son frère, le Président Abdelmadjid Tebboune, ainsi que ses vœux de progrès et de prospérité au peuple algérien.

M Ahmed Attaf a indiqué que sa visite à Nouakchott, première capitale depuis sa nomination à la tête du ministère des Affaires étrangères, témoigne de la solidité des relations unissant les deux pays frères et du désir ardent de Son Excellence le Président Abdelmadjid Tebboune d’élever ces relations au plus haut niveau.

Cette visite, a-t-il dit, fait suite à une année de consultations et de coordination continues entre les deux pays, en particulier depuis la visite d’État réussie de Son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani en Algérie en décembre 2021 sanctionnée par des entretiens fructueux et des résultats importants.

Le ministre algérien a aussi affirmé que la visite du Président de la République a effectivement inauguré une nouvelle ère dans la construction de relations stratégiques entre l’Algérie et la Mauritanie qui incluent des secteurs et des projets vitaux, tels que le projet de la route reliant Tinfouf en Algérie et Zouerate en Mauritanie, dont les études techniques de terrain ont été lancées fin mars dernier, soulignant que les deux pays ont fourni les moyens matériels, techniques, humains et financiers pour la réussite de cette étape qui marquera le démarrage effectif des travaux, une fois les études techniques approfondies achevées.

“Nous avons discuté de la nécessité de diversifier et d’élargir la coopération à tous les domaines à la lumière des résultats de la 19ème session de la grande commission mixte de coopération tenue à Nouakchott en septembre dernier, réunion qui a contribué au renforcement de la coopération bilatérale dans plusieurs secteurs importants tels que la formation universitaire, la formation professionnelle, l’énergie, le commerce, la pêche, les transports et la santé”, a assuré M Ahmed Attaf.

Le ministre algérien a noté, dans ce cadre, qu’il a exprimé au Président de la République la disponibilité de l’Algérie à appuyer les efforts du gouvernement mauritanien en vue d’ accroître la qualification du facteur humain et la formation des jeunes dans les spécialités répondant aux besoins du marché du travail et dans les domaines prioritaires prévus dans les plans de développement en Mauritanie.

” J’ai saisis l’occasion de la rencontre pour présenter à Son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani les visions de son frère Abdelmadjid Tebboune, qui, comme vous le savez, préside la session en cours du conseil de la Ligue des États arabes au niveau du sommet », a-t-il dit.

Il a encore confirmé que les importantes questions qui préoccupent les deux pays ont été discutées à la lumière de la situation délicates et sensibles au niveau du Monde arabe, en particulier la situation en Palestine et au Soudan, ainsi que la situation internationale marquée par les menaces avant d’affirmer que ces questions et d’autres exigent une plus grande coordination bilatérale compte tenu des défis qu’elles imposent.

” J’ai senti chez le Président de la République une convergence complète de vues et un grand consensus dans les positions communes que nous allons travailler ensemble pour les consolider et les renforcer davantage”, a conclu M. Ahmed Attaf après avoir remercié Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani pour la discussion constructive qu’il a eue avec lui.

L’audience s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, du directeur de cabinet du Président de la République, Ismail Ould Cheikh Ahmed, du directeur général de la sécurité extérieure et de la documentation, le général Hanana Ould Henoun Ould Sidi, de M. Saleh Ould Dehmach, chargé de mission à la Présidence de la République, de l’ambassadeur d’Algérie en Mauritanie SEM Mohamed Ben Attou, du directeur général algérien de la documentation et de la sécurité extérieure, M. Emhana Jebar et du directeur du Maghreb Arabe, M. Moural Lehoueidi.

AMI