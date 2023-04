Le Premier ministre s’entretient avec Ahmed Attaf, envoyé spécial du président algérien.

M. Mohamed Bilal Messoud s’est entretenu, mardi à la primature à Nouakchott, avec le ministre algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, M Ahmed Attaf, actuellement en visite en Mauritanie.

Les entretiens ont porté sur le renforcement et le développement des relations de coopération entre les deux pays frères, conformément aux aspirations des deux peuples ainsi sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Les entretiens se sont déroulés en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, de la directrice de cabinet du Premier ministre, Mme Aïcha Vall Vergès et la conseillère du Premier ministre chargée des affaires politique, Mme Hindou Mint Aïnina.

Ahmed Attaf entame une visite de travail à Nouakchott

Il est à nier que le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a entamé hier lundi une visite de travail à Nouakchott (Mauritanie), en tant qu’envoyé spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. C’est dans le cadre du renforcement des liens de fraternité, de coopération et de coordination entre les deux pays, indique le communiqué de presse du ministère.

La visite a commencé par une rencontre bilatérale en face à face entre M. Attaf et le ministre des Affaires étrangères Mohamed Salem Ould Merzoug, qui s’est ensuite élargie pour inclure les deux délégations dans une session axée sur les relations et les perspectives bilatérales. C’est pour renforcer la coopération dans divers domaines importants, la consultation et la coordination sur les développements aux niveaux régional et continental.

Les entretiens se sont déroulés du côté mauritanien en présence de l’ambassadeur, directeur général des intérêts communs et de l’appui, M. Massar Sissogho, secrétaire général du ministère par intérim, le général major Hanena Ould Hanoun Ould Sidi, directeur général de la sécurité extérieure et de la documentation, l’ambassadeur chargé de mission de M. Hasni Lefqhih, et l’ambassadeur, Directeur Général de la Coopération bilatérale, M. Mohamed Hanchi Kettab, l’ambassadeur, Directeur du Monde Arabe à la Direction de la coopération bilatérale, M. Omar Mohamed Babou, l’ambassadeur, directeur de l’Afrique dans la même direction, M. Hamza Maalim, et la sous-directrice du protocole, Mme Aminetou Chrif Ahmed. Et côté algérien, en présence de SEM. Mohamed Benattou, ambassadeur d’Algérie accrédité auprès de la Mauritanie, du directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure, M. M’Henna Djebbar, de la directrice générale pour l’Afrique au ministère algérien des affaires étrangères, Mme Salma Haddadi, du directeur du Maghreb, M. Mourad Louhaidi, du chargé des études et de synthèse au cabinet du ministre, M. Idris Al-Atrash, et d’un membre du protocole, M. Boualem Mokhtari.

Dynamique exceptionnelle des relations algéro-mauritaniennes

A cette occasion, les parties saluent « la dynamique exceptionnelle des relations algéro-mauritaniennes dans le cadre de la concrétisation des dirigeants des deux pays, à l’occasion de la visite d’Etat du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani en Algérie en décembre 2021, et les rencontres ultérieures, qui ont permis la mise en œuvre des résultats des réunions bilatérales au sommet, notamment la 19ème session de la Grande Commission Mixte tenue à Nouakchott en septembre dernier, avec la signature de 26 accords et conventions portant sur de multiples mémorandums économiques, sociaux, culturels et de la compréhension dans le domaine de la science », indique le communiqué de presse.

Les deux ministres ont également évoqué l’état d’avancement du projet commun mené par la route reliant Tindouf à Zouerate, compte tenu de son importance stratégique.

Dans le cadre de la coordination politique entre les deux pays, les deux ministres ont évoqué les questions d’intérêt commun aux niveaux maghrébin et arabe, ainsi que les évolutions dans la région sahélo-saharienne et au niveau continental, soulignant à cet égard « la nécessité de renforcer les relations entre les deux pays. Convergence des positions entre les pays pour faire face aux menaces communes et contribuer efficacement aux objectifs de paix, de sécurité et de développement aux niveaux régional, continental et international », lit-on dans le communiqué.

A l’issue des pourparlers bilatéraux, les deux parties ont signé un protocole d’accord pour des consultations politiques visant à mettre en place « un mécanisme durable de renforcement de la coordination politique entre les deux pays frères ».

Rapideinfo avec Agences