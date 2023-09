Libye – La France se mobilise pour apporter son assistance aux victimes des inondations dévastatrices (18 septembre 2023)

A la suite des inondations dévastatrices causées par le passage de la tempête Daniel dans le nord-est de la Libye le 10 septembre dernier, la France s’est immédiatement mobilisée en réponse à la demande des autorités libyennes pour apporter son assistance aux victimes de cette catastrophe.

La priorité est d’apporter une aide médicale et chirurgicale d’urgence aux blessés, aux côtés des forces de secours libyennes. En coordination avec le Centre de crise et de soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, un hôpital de campagne de la sécurité civile française a été déployé à Derna et a accueilli le 17 septembre ses premiers patients. Disposant d’un bloc opératoire chirurgical et de lits d’hospitalisation permettant d’accueillir jusqu’à 100 patients par jour, cette structure mobilise plus de cinquante sapeurs-sauveteurs et sapeurs-pompiers de la protection civile.

La France allouera également 4 millions d’euros aux Nations unies pour l’aide d’urgence et la reconstruction en Libye. La France est en contact avec les ONG présentes sur place pour évaluer leurs besoins.

La France est pleinement solidaire du peuple libyen dans cette épreuve et se tient prête à répondre aux besoins complémentaires qui seraient exprimés par les autorités libyennes.

reliefWeb