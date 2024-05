Bandjul : le Président de la République à la Conférence islamique.

Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a quitté Nouakchott samedi matin à destination de la capitale gambienne (Banjul), pour participer à la 15ème session de la Conférence Islamique au sommet.

Son Excellence le Président de la République est accompagné d`une importante délégation composée de MM : – Moctar Ould Djay, ministre chargé de cabinet du Président de la République ; – Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l`Extérieur ; – Hamoud Ould Abdi, ambassadeur de notre pays à Banjul ; – Ahmed Ould Neini, conseiller à la Présidence de la République ; – Mohamed Lemine Ould Aboy Ould Cheikh Hadrami, conseiller à la Présidence de la République ; – El Hacen Ould Ahmed, directeur général du Protocole d`État.

Son Excellence le Président de la République, Président en exercice de l`union Africaine (UA), Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est arrivé, ce samedi matin à Banjul, capitale de la République de Gambie, pour participer à la 15ème session de la Conférence islamique au sommet des États membres de l`Organisation de la Coopération Islamique (OCI).

A son arrivée à l`aéroport de Banjul, Son Excellence le Président de la République a été accueilli par le Vice-président de la République de Gambie, M.Hamoud Ould abdi et les membres de notre mission diplomatique à Banjul.

La 15ème session de la Conférence au sommet des États membres de l`Organisation de la Coopération Islamique (OCI) a débuté ce samedi dans la capitale gambienne, Banjul, en présence de Son Excellence le Président de la République, Président de l`Union Africaine (UA).

Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de l`Union Africaine, a reçu en audience, samedi après-midi, à Banjul, le président de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye.

Son Excellence a rencontré aussi M. Houssein Ibrahim Taha, secrétaire général de l’Organisation de la coopération islamique (OCI).

La rencontre qui s`est déroulée en marge de la 15eme session de la conférence au sommet islamique a porté sur les relations entre les deux pays frères et les moyens susceptibles de les renforcer ainsi que sur certaines questions africaines et internationales d`intérêt commun.

Cette réunion a porté sur les relations de coopération entre notre pays et l`OCI et les moyens de les développer davantage, ainsi que sur certaines questions islamiques et internationales à l`ordre du jour du sommet de Banjul.

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed ould cheikh El Ghazouani, Président de l’Union africaine, a reçu également en marge de la 15eme session de la conférence au sommet islamique, Son Altesse Cheikh Chakhbout Ben Nehyane Al Nehyane, ministre d’Etat émirati.

La rencontre a porté sur les relations entre les deux pays frères et les moyens de les renforcer ainsi que sur certaines questions arabes, islamique et internationales.

Son Excellence le Président de la République, Président en exercice de l’Union africaine, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, est rentré finalement samedi soir à Nouakchott.

A son arrivée à l’aéroport international de Nouakchott, le Président de la République a été accueilli par le Premier Ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, le Secrétaire Général de la Présidence de la République, les deux Ministres Conseillers de la Présidence de la République, le Ministre de la Justice, le Chef d’état-major particulier du Président de la République, le wali de Nouakchott Ouest et la Présidente de la Région de Nouakchott.