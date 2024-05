Hommage au Premier ministre, Mohamed Ould Bilal

Nouakchott Times a dans sa dernière édition rendu hommage à l’honorable Premier Ministre, Mohamed ould Bilal.Dans ce pertinent article bien conçu, Wane Abdoul Aziz écrit avec minutie:

Hommage à Mohamed ould Bilal.

Monsieur Le Premier Ministre.

Sans vous consulter, encore moins vous demander votre avis, j’ai pris sur moi la responsabilité de vous rendre un Hommage, à la mesure de votre dévouement et de votre constance dans l’exécution de la difficile et noble mission, mais combien exaltante que le Président de la République son Excellence Mohamed ould Cheikh Mohamed El Ghazouani a bien voulu vous confier.

Vous accomplissez avec panache et dextérité votre travail, avec un sens élevé de patriotisme et d’abnégation.

Vous êtes un patriote engagé, attaché aux valeurs de la République, courtois, humble, sympathique, ouvert d’esprit, tolérant et sincère. Vos paroles sont toujours en harmonie avec vos actes. Homme de mesure, de devoir et de responsabilité, vous savez défendre vos opinions dans le respect de vos collaborateurs et adversaires compris.

Vous êtes un patriote modèle et modéré, toujours au- dessus des clivages politiques ou confessionnel.

Dans des conditions parfois particulièrement difficiles, vous arrivez admirablement à prouver au quotidien que le culte de l’excellence et du travail bien fait nous donnent quelques fois des plaisirs et appréciations incommensurables que rien ne peut remplacer..

Wane Abdoul Aziz.