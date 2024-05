Chaleureuses félicitations à tous les frères et sœurs

Je voudrais adresser mes plus chaleureuses félicitations à tous les frères et sœurs, journalistes et travailleurs des médias à travers le pays, et j’espère que sous l’influence forte et efficace des vastes médias, ils accompliront avec succès leurs tâches et permettront à l’industrie du journalisme de jouer son rôle.

Je vous souhaite un plus grand développement et de plus grands progrès pour que la presse puisse servir la patrie et ses citoyens face à l’instabilité sociopolitique, économique et climatique…

Ahmed Ould Bettar