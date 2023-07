Les tok-tok ne remplissent pas les conditions de sécurité (ministre)

Le ministres du Pétrole, de l’Énergie et des Mines, porte-parole du gouvernement, M. Nany Ould Chrougha a déclaré mercredi que la raison pour empêcher les véhicules tok-tok de circuler dans les zones à l’intérieur de la capitale Nouakchott est « parce qu’ils ne remplissent pas les conditions de sécurité ».

« Les conducteurs de ces véhicules n’ont pas de permis de conduire et ils ne connaissent pas le code de la route », a-t-il expliqué, notant qu’ils causent beaucoup d’accidents de la circulation.

Il a ajouté que ces véhicules sont « principalement importés en tant que pièces détachées puis installés en Mauritanie, soulignant qu’ils ne sont « pas classés ».

Il a révélé que la décision d’interdire ces véhicules « n’est pas spécifique à la moughataa de Tevragh Zeina, mais dans les quartiers d’Arafat, Sabkha, Mina et Dar Al-Naim ».

Il a souligné que le secteur de la transformation et du transport a préparé une feuille de route en concertation avec les propriétaires de ces véhicules afin de les classer et de leur donner un cadre juridique, afin de permettre à leurs propriétaires d’effectuer leur travail de manière légale.

#nouakchott #tok-tok