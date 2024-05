Le Président de la République se rend à Manama pour prendre part au 73ème Sommet ordinaire du Conseil

de la Ligue Arabe.

Monsieur Mohamed Ould Cheikh El- Ghazouani, le président de la République, président en exercice de l’Union

africaine, a quitté Nouakchott, mercredi 15 mai, à l’aube, à destination Manama, capitale du

Royaume de Bahreïn, où il prendra part

au 72e Sommet ordinaire de la Ligue arabe.

Le président de la République a été salué, à son départ de l’aéroport international de Nouakchott, par le Premier

ministre, M. Mohamed Ould Bilal Massoud, le Ministre Secrétaire Général de la présidence de la République, le Ministre Conseiller

de la présidence de la République, plusieurs membres du gouvernement, le chef de l’état-major particulier

du président, le Wali de Nouakchott Ouest et le vice-président de la région de Nouakchott.

Une importante délégation accompagne le président de la République

Son Excellence le président de la République est accompagné au cours de ce voyage d’une importante

délégation comprenant :

1– Dr Mariem Mint Dah, Première Dame.

2– Moctar Ould Diay, Ministre chargé du Cabinet du présidence de la République.

3– Mohamed Salem Ould Merzoug, Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération

et des Mauritaniens de l’Extérieur.

4– El Houssein Ould Deyih, représentant permanent de la République Islamique de Mauritanie

auprès de la Ligue des États arabes.

5– Ahmed Ould Bah dit Ahmeida, Conseiller à la présidence de la République.

6– Sidi Mohamed Ould Sidi Jaafar, chargé de mission à la présidence de la République.

7– Izidbih Ould Mohamed Mahmoud, conseiller à la présidence de la République.

8– El Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole de l’Etat.

Tenue du sommet arabe à Manama

La tenue de ce sommet – auquel, outre Son Excellence le Président de la République, participent également

des rois, des chefs d’État et de gouvernement et des délégations représentant les pays arabes – intervient, dans des circonstances

exceptionnelles du développement politique et économique régional et international.

Le sommet discutera d’une série de questions, dont la plus importante est la question de Palestine, en plus de rechercher une solution de paix globale et durable pour mettre fin à la guerre et résoudre

tous les conflits, ainsi que pour mettre fin aux souffrances de la Palestine frère.

Répondre à leurs besoins humanitaires grâce à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, obtenir le droit légal

d’établir un État indépendant basé sur la solution à deux États et devenir membre à part entière des Nations Unies.

Son objectif est de s’opposer à l’escalade militaire régionale, d’établir une paix régionale juste, globale

et durable, de prévenir l’éclatement ou l’expansion des conflits et de résoudre les crises et les différends

par le dialogue et la négociation.