Formation professionnelle : deux milliards de dollars mobilisés

Lundi soir, une importante rencontre a eu lieu au Palais présidentiel de Nouakchott entre le président de la République, Président en exercice de l’Union africaine, Monsieur Mohamed Cheikh El Ghazouani, et une délégation de hauts responsables d’institutions financières et de banques africaines.

Cette réunion stratégique a été marquée par des discussions approfondies sur la coopération entre la Mauritanie et ces institutions, ainsi que sur les mesures prises par le président de la République visant à renforcer leur niveau d’intervention dans la promotion du développement économique et social en Afrique.

À l’issue de cette rencontre de haut niveau, le porte-parole des institutions et banques africaines a exprimé son soutien au Président El Ghazouani dans son rôle actif de Président de l’Union africaine.

En signe de solidarité et d’engagement concret, les institutions financières africaines ont annoncé un investissement massif de deux milliards de dollars destiné à soutenir la formation professionnelle, avec un accent particulier sur l’autonomisation des femmes et des jeunes.

La reconnaissance de son soutien continu aux institutions financières africaines, ainsi que son plaidoyer en faveur de l’alliance régionale lors du dernier Sommet africain à Addis-Abeba, ont été chaleureusement salués par la délégation.

Par ailleurs, la question pressante du changement climatique a été abordée lors de la réunion, reflétant l’engagement du Président El Ghazouani envers les enjeux environnementaux cruciaux pour le continent africain.