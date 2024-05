Le Président rencontre une délégation des institutions financières

Le président de la République, Président de l’Union africaine a rencontré une délégation de responsables d’institutions financières et de banques africaines.

Dans une déclaration, à l’issue de l’entretien, le porte-parole des institutions et banques africaines a souligné que l’objet de cette visite était de féliciter Son Excellence le président de la République pour sa fonction de Président de l’Union africaine, en lui exprimant le soutien des institutions et banques africaines pour ses efforts en faveur du développement de la Mauritanie et de l’Afrique en général.

Le porte-parole des institutions et banques africaines a annoncé leur accord pour mobiliser un montant de deux milliards de dollars pour soutenir la formation professionnelle, notamment celle des femmes et des jeunes, remerciant le président de la République pour son soutien aux institutions financières africaines et en particulier à cette alliance dont il a soutenu le lancement en marge du dernier Sommet africain d’Addis-Abeba.

Il a également assuré le président de la République de leur soutien aux efforts entrepris par l’Union africaine pour créer une indépendance financière durable.

Le porte-parole de la délégation a indiqué qu’ils ont discuté de la question du climat, qui est une priorité pour le continent africain, soulignant que Son Excellence a insisté sur la nécessité de faire entendre la voix du continent lors des sommets sur le climat, y compris la prochaine COP.

Le porte-parole des institutions et banques africaines a également déclaré avoir informé le président de la République, président en exercice de l’Union africaine, que les institutions financières africaines collaborent avec l’organisation panafricaine pour activer l’accord de libre-échange intra-africain afin d’atteindre les objectifs de l`Agenda 2063.