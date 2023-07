Tevragh Zeïna: véhicules motorisés à trois roues motrice interdites

Des centaines de véhicules motorisés à trois roues connus sous le nom de « tok-toks » se déplacent et se garent au hasard pour amener les passagers dans les bidonvilles de Nouakchott ou dans le centre ville, provoquant un embouteillage massif, en particulier dans les rues étroites et les avenues non pavées des quartiers de Tevragh Zeïna.

La plupart des conducteurs de « tok-toks » sont des adolescents ou même des enfants qui ont abandonné des écoles et ont été autorisés par leurs parents pauvres à le faire pour de l’argent.

Une décision » d’interdire aux ‘Tok-tok’ , véhicules motorisés à trois roues motrices de pratiquer le transport à Tevragh Zeïna, dans le quartier chic de la ville de Nouakchott et les propriétaires protestent. La commune dément avoir pris une telle décision. Quelle est l’histoire?