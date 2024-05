Sidi Mohamed Ould Maham, une nomination tactique

Lorsque s’ouvre la période de campagne officielle, nombre d’électeurs ont déjà fait un choix que la réception

de la « profession de foi » ne vient que confirmer.

Il est alors nécessaire de poser en amont des jalons qui borneront chacune des étapes de la campagne.

Le planning, assis sur les dates butoirs peut s’articuler autour de la succession de trois temps forts

que sont les présentations aux électeurs : de leur bilan pour le président sortant ; des candidats qui composent

la liste et enfin de leur projet de mandat.

Le directeur de campagne, véritable animateur interne, accessible pour chaque membre de l’équipe, est également

le représentant du candidat auprès des partenaires politiques comme des autorités municipales ou régionales.

C’est dans le cadre de cette préparation que l’actuel directeur du port de Nouakchott, Sidi Mohamed Ould Maham a été choisi comme Directeur adjoint de la campagne électorale du président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani.

Une nomination tactique

Une nomination tactique pour transmettre quelque chose aux électeurs et à s’adresser à eux en adoptant son point de vue et en créant des liens avec eux face à une opposition qu’il a toujours considéré comme étant un « tigre en papier ».

Elle intervient après celle du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire Sidi Ahmed Ould Mohamed

comme Directeur général de ladite campagne en perspective des présidentielles de juin 2024.

La ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Zeinebou Mint Ahmednah a été également choisie comme directrice de la campagne des femmes alors que le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Ahmed Sid’ Ahmed Dyé, a été choisi pour diriger le dossier médiatique relatif à ces consultations.

Ces nominations interviennent 20 jours environ, le dépôt du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, de son dossier de candidature au Conseil constitutionnel, et deux jours avant l’expiration du délai de dépôt des dossiers de candidature.

Rapide info avec agences