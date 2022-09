Zeinebou mint Hmednah, la nouvelle ministre de la FP.

MADAME ZEINEBOU MINT AHMEDNAH

LA MINISTRE DELAFONCTION PUBLIQUE ET DU TRAVAIL

BIOGRAPHIE

Né(e) le :19/05/1977 à :Boutilimit

Situation familiale :Mariée et mère d’un enfant

FORMATION

Titulaire d’une maîtrise en droit public de l’université de Nouakchott brillamment acquise en 2004 (Mention bien) Administrateur civil.

CURSUS PROFESSIONNEL

Madame Zeinebou débute sa carrière dans l’enseignement fondamental à Atar en 1996, puis comme directrice de la plus grande école primaire de Toujounine de 1997 à 2004.

Durant son parcours d’enseignante elle s’est distinguée par l’excellente qualité des résultats de l’école qu’elle dirigeait, ce qui lui valut les félicitations officielles des autorités régionales de l’éducation nationale.

En 2005, Zeinebou entame sa carrière au Ministère de l’Intérieur, au sein de la Direction de la Promotion de la Démocratie, en charge de la gestion du Processus électoral de la Transition, comme Chef de Service des Affaires Politiques de 2005 à 2006, puis comme Directrice adjointe de 2006 à 2007.

Au cours de cette période, elle fut associée à la rédaction de l’ensemble des textes électoraux élaborés à la faveur de la Transition, en plus de la supervision des élections présidentielles, législatives et municipales.

De 2007 à novembre 2008, Zeinebou rejoint l’Administration territoriale comme première femme Hakem de Moughataa à Tevragh Zeina.

Elle fut parmi les premières femmes Mauritaniennes promues au poste de Wali. De 2008 à 2011 elle occupe le poste de Wali du Brakna.

Elle rejoint l’administration du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation de 2011 à 2020 où elle eut à occuper successivement les postes de Directrice de la Coopération, des Etudes et de la Programmation de 2015 à 2018, puis Directrice générale de la Synthèse des Affaires Politiques et libertés publiques de 2018 à 2020.

De février 2020 à juin 2021, Madame Zeinebou fut nommée Secrétaire Générale du Ministère Développement Rural, elle eut à piloter avec brio entre autres activités la première foire des Produits de l’Élevage à Timbedra sous le haut patronage du Président de la République.

De juin 2021 au 31 mars 2022, elle renoue de nouveau avec son cœur de métier, au Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation comme Secrétaire Générale avant d’être nommée ministre secrétaire générale du gouvernement le 31 mars 2022.

Elle fut décorée en 2015, de la médaille de chevalier du mérite national.

En 2020 elle fut élevée par son Excellence le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani au rang de chevalier de la reconnaissance nationale.

Son engagement à l’Union pour la République, le nouveau Insaf dont elle est actuellement membre du Conseil national, a commencé depuis la création du Parti comme militante active, puis directrice de campagne d’implantation du Parti, et Directrice de campagne des élections législatives, municipales et régionales, à Dar Naim en 2018, membre du Conseil national.

Madame Zeinebou a eu l’honneur de diriger la campagne du Président de la République Son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.