Le Président de la République souligne l’importance du cessez-le-feu dans la bande de Gaza

Mohamed Ould Cheikh ghazouani a souligné l’importance d’un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Lors d’une conférence de presse conjointe jeudi au palais présidentiel de Nouakchott avec es hôtes de marque Monsieur Pedro SANCHEZ Chef du Gouvernement du Royaume d’Espagne et Mme Ursula VON DER LEYEN, Présidente de la Commission Européenne, le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh ghazouania déclaré que:

« pour ce qui est est la sécurité et de la stabilité à l’échelle internationale et dans la sous-région nous avons rappelé notre position de principe à l’endroit de ce qui se passe à gaza réaffirmant l’urgence d’un cessez le feu immédiat et la nécessité d’une mobilisation internationale en faveur de la solution des deux Etats. »

Dans le domaine de la lutte contre la migration clandestine subie par l’Espagne et certains pays européens, le Président Ghazouani a déclaré que le pays paie un lourd tribut autant à la prise en charge des flux migratoires induits par la situation sécuritaire aussi délicate que sensible dans la région, qu’à la lutte contre l’immigration irrégulière dans laquelle nous nous sommes résolument engagés en partenariat avec le royaume d’Espagne et l’UE.

Ould ghazouani a souligné que la Mauritanie est souvent considérée comme un pays de transit, mais qu’elle est devenue un pays de destination, ajoutant qu’elle accueille aujourd’hui des centaines de milliers de migrants de différentes nationalités en plus de dizaines de milliers de réfugiés dans des camps de Mbera et leur fournit assurance et stabilité, considérant qu’il y a d’énormes efforts pour les suivre, surveiller les frontières, mobiliser les forces de sécurité et améliorer les services de base.

Il a souligné qu’il a discuté avec le Premier Ministre espagnol Pedro Sanchez et Ursula von der Layen, présidente de la Commission européenne, de la situation critique d’insécurité et d’instabilité qui prévaut dans la région du Sahel, et il a été convenu de continuer à mobiliser tous les partenaires pour lutter contre le terrorisme et soutenir le développement dans ce domaine, exprimant la conviction des pays du Sahel qu’ils ne pourront assurer leur stabilité, leur sécurité et leur développement durable que collectivement, que ce soit avec le G5 ou sans lui.

Finalement, il a conclu que cette visite a été fructueuse et contribuera au renforcement de la coopération et du partenariat stratégique entre la Mauritanie, le Royaume d’Espagne et l’Union Européenne, dans l’intérêt de toutes les parties et au bénéfice du développement durable, de la stabilité et de la paix, dans la sous-région, dans le continent et partout ailleurs.