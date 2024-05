Pacte européen sur les migrations : » un consensus imparfait qui vaut mieux que rien »

Dans un contexte d’escalade des tensions géopolitiques et à l’approche des élections au Parlement européen, l’approbation étriquée-début avril – du Pacte de l’Union européenne (UE) sur la migration et l’asile a attiré relativement peu d’attention. Cet accord a sans doute été plus remarquable par le simple fait de sa promulgation que par les dispositions qu’il contient. Cependant, il marque l’aboutissement d’une décennie d’efforts visant à réformer le système de Dublin de l’UE pour réglementer les questions liées à la migration.

Le besoin de changement était certainement urgent. Rien que l’année dernière, quelque 380 000 personnes ont franchi les frontières de l’UE sans autorisation – le nombre le plus élevé depuis 2016 – et un nombre record de 1,14 million de personnes ont demandé l’asile. Les principaux pays d’arrivée – comme la Grèce, l’Italie et l’Espagne – plaident depuis longtemps pour une répartition plus équitable des demandeurs d’asile dans l’UE. Mais le consensus sur la question a été difficile à atteindre, en raison des intérêts et des priorités divergentes entre les États membres de l’UE.

Cela n’a pas changé. Le Pacte sur la migration et l’asile repose sur un compromis délicat: les États de première ligne ont accepté de créer des centres de détention pour traiter les demandes d’asile et rapatrier les personnes jugées inaptes, et les homologues de l’UE acceptent certains migrants ou participent à des initiatives de partage des coûts.

Cependant, pour une grande partie des dirigeants politiques européens, cela ne suffit pas.

En fait, le pacte a été à peine approuvé. Bien qu’il ait obtenu le soutien des trois principales factions parlementaires – le Parti populaire européen (PPE) de centre–droit, l’Alliance progressiste des Socialistes et démocrates et le libéral Renew Europe – un nombre important d’eurodéputés se sont abstenus, exprimant en fait leur désaccord.

avec agences