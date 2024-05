Reportage: Le Conseil National du parti au pouvoir adopte la candidature de Ghazouani.

Actualités (Nouakchott) – Le Conseil national du parti El Insaf au pouvoir a adopté la décision

de désigner le président Mohamed Ould Ghazouani pour un second mandat, lors d’une séance

extraordinaire tenue samedi soir à l’ancien Palais des Congrès de Nouakchott.

Adoption de la candidature de Ghazouani

Le président du parti Mohamed Maelainine Ould Eyih a remercié les membres du Conseil national

pour leur vote unanime sur la décision du parti adoptant la nomination d’Ould Ghazouani

pour un deuxième mandat, et les a appelés, et à travers eux toutes les cadres du parti, à intensifier

leurs efforts pour enregistrer tous les militants à travers une révision supplémentaire de la liste électorale

et contribuer par des missions de sensibilisation, mobilisation et soutien.

Ould Eyih avait déclaré au début de la séance extraordinaire que son objectif était d’approuver la décision

de désignation du parti pour Ould Ghazouani conformément à ce qui est déterminé par les statuts

du parti, et d’incarner la revendication du parti parmi les partis majoritaires (13 partis) pour le proposer à cette mission.

Il a déclaré que la décision de se présenter et de présenter sa candidature repose sur la décision

de la conférence du parti de 2019, qui a déterminé les termes de référence du parti, et qu’elle reposeù également sur un résultat honorable dans lequel les engagements d’Ould Ghazouani ont été mis

en œuvre lors de son premier mandat.

Les réalisations les plus marquantes

Le président du parti a énuméré ce qu’il a décrit comme les réalisations les plus marquantes

mises en oeuvre à tous les niveaux, estimant que les plus importantes d’entre elles étaient

l’adoption de l’apaisement politique, la prise en charge des groupes vulnérables et de l’adoption

de l’école républicaine, ainsi que ce tout qui a été réalisés.

Ould Eyih a souligné le message par lequel Ould Ghazouani a annoncé sa candidature, ajoutant

qu’il reposait sur une forme qui s’adressait à tous les citoyens de toutes les catégories, et sur un contenu

qui embrasse le maintien du calme politique, le développement des conditions des groupes vulnérables

et l’incarnation du tous les aspects de la décision de réformer l’éducation à travers l’École Républicaine,

et en considérant la prochaine mission comme une mission de jeunesse en répondant aux aspirations

de ce segment large et important, en libérant leurs énergies et en les qualifiant pour contribuer

efficacement à dessiner et construire les caractéristiques de la Mauritanie que nous souhaitons tous.







Mohamed pour Rapide info