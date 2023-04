Démarrage de la campagne électorale du parti El Insaf

Mohamed Maelainine Ould Eyih, président du Parti El Insaf, a déclaré que la formation représente le bras politique du Président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani et du gouvernement, soulignant que leur parti a un plan pour le développement de la Mauritanie.

Mohamed Maelainine Ould Eyih prononçait un discours devant les partisans du parti à l’ouverture de la campagne de publicité pour les élections législatives, régionales et locales, depuis le siège central du parti à Nouakchott.

S’adressant aux partisans, il a déclaré “ » Vous devez vous sentir responsable, afin de mettre en œuvre les choix de Son Excellence le président”.

Il a ajouté : « Nous devons tous nous demander quel parti est l’aile politique du gouvernement, et nous demander quel parti a élaboré un plan pour le développement de la Mauritanie, et quel parti a été nommé dans tous les cercles du pays, et a fait preuve d’une grande attention pour les jeunes et les femmes.

Dans le même contexte, il a déclaré que chacun devrait se poser la question » quel parti est basé sur une majorité qui peut construire le pays”.

« Les réponses à toutes ces questions montrent clairement que le parti de la justice est le meilleur choix pour ces élections”, a-t-il conclu.