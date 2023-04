Élections législatives, régionales et municipales : Le président de la République appelle à la responsabilité et à l'engagement moral

Élections législatives, régionales et municipales :

Élections législatives, régionales et municipales : le président de la République appelle à la responsabilité et à l’engagement moral

Le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani a appelé tous les acteurs impliqués dans les élections législatives, régionales et municipales prévues le 13 mai 2023 à faire preuve de responsabilité et d’engagement moral.

Son Excellence a exprimé cet appel dans une lettre adressée jeudi à toutes les forces vives du pays, en particulier les chefs de partis politiques, les jeunes et les femmes, et tous les citoyens.

Il a expliqué qu’avec les élections en cours, la Mauritanie entrait dans une phase extrêmement importante de son expérience politique contemporaine.

Cette étape offre une large opportunité au peuple d’exprimer ses opinions et de choisir ses pouvoirs exécutif et législatif locaux, tout comme il a choisi ses pouvoirs exécutifs en toute liberté et transparence.

Le Président de la République a affirmé qu’il s’agit là d’un tournant dans l’avancée du peuple sur la voie du développement de la conscience politique, de la consolidation de l’expérience démocratique, de l’amélioration de la gouvernance et du renforcement de la confiance dans le système institutionnel. Sa volonté de répondre efficacement à tous les défis nationaux.

M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a déclaré que ces échéances électorales représentaient une exception dans l’histoire du pays, car il s’agissait de la première fois qu’une base électorale entièrement convergente était organisée sur la base d’un consensus écrit de toutes les forces politiques autour de ses règles et de sa gouvernance.

Il a ajouté que l’esprit d’ouverture et de responsabilité ayant animé les partis a préparé le terrain à un consensus que nous vivons aujourd’hui dans toutes ses états.

Solide soutien à notre résilience face aux crises

Ces dernières années, cet esprit a fourni un solide soutien à notre résilience face aux crises graves dont les effets dévastateurs ont touché le monde entier, qu’il s’agisse des séquelles du Covid-19 ou de la crise en Ukraine, a affirmé le président de la République. Aujourd’hui, nous maintenons notre équilibre macroéconomique en stabilisant le taux de change, en contrôlant l’inflation et en résolvant les problèmes d’endettement, a-t-il déclaré.

Notant que le pays se développe et se diversifie par les filets sociaux et le renforcement des efforts de sécurité alimentaire vers l’autosuffisance alimentaire.

« C’est pourquoi, a-t-il expliqué, nous nous trouvons aujourd’hui dans une situation économique confortable, soutenue par une énorme confiance dans nos partenaires et des opportunités qui contribueront sans aucun doute au progrès et à la prospérité. »

Il a souligné que “la sérénité, la divergence dans le respect et la différence de points de vue sans crispation, qui ont caractérisé la sphère politique nationale pendant les trois dernières années, étaient un engagement que j’ai pris, et j’ai déployé des efforts soutenus pour l’honorer d’abord et le préserver ensuite.

Cependant, un tel engagement n’aurait pu être réalisé n’eût été votre disponibilité tous et votre contribution efficace à la réparation des dégâts causés par le climat tendu et crispé qui a dominé notre scène politique pendant des périodes passées”, a-t-il indiqué.

“C’est là un acquis que nous nous devons tous de conserver et de préserver”, a recommandé le Président de la République.