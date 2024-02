Déclaration à la presse de la Présidente von der Leyen à l’issue de sa rencontre avec le Premier ministre espagnol Sánchez et le Président mauritanien Mohamed Ould El-Ghazouani.

Cher Président Ghazouani,

Merci pour votre accueil si chaleureux. C’est un plaisir de vous revoir, M. le Président, peu de temps après votre visite à Bruxelles. Et d’être ici avec vous, cher Premier ministre Sánchez est un plaisir exceptionnel. Notre visite montre l’importance de notre partenariat avec la Mauritanie. Ce partenariat n’a fait que grandir au cours des dernières années dans un contexte difficile. Je pense évidemment à l’instabilité actuelle dans le Sahel. Mais aussi à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et ses conséquences terribles sur le monde et notamment l’Afrique. Votre condamnation de cette agression vous honore et elle nous rapproche. Dans un tel contexte, il est naturel que nous voulions renforcer plus encore notre partenariat. Nous faisons cela aujourd’hui.

D’abord grâce à notre stratégie d’investissement pour le monde, Global Gateway. Global Gateway œuvre à la transition énergétique en Mauritanie. Vous avez un immense potentiel pour l’hydrogène vert, nous en avons discuté à Bruxelles lors du Forum Global Gateway, et nous y avons lancé un grand projet Team Europe. Notamment avec la France, l’Allemagne et l’Espagne, pour développer l’ensemble de cette filière stratégique en finançant, par exemple, des infrastructures mais aussi les compétences nécessaires. Cela va créer des emplois et attirer des investissements, ici, en Mauritanie. Parce que c’est cela l’objectif de Global Gateway – faire croître nos partenaires. Bâtir cette filière hydrogène vert demandera équipements et technologies, il faudra les transporter, vers le nord du pays où les conditions météorologiques – vent et soleil – sont parmi les plus favorables au monde. Donc la Commission va soutenir le développement du grand projet routier de Nouakchott à Nouadhibou.

Et enfin je veux mentionner un projet si important pour la vie des Mauritaniens. Une ligne à haute tension de 1 400 km de Nouakchott à Néma, avec une centrale solaire à Kiffa pour un accès stable à l’électricité et une transition énergétique accélérée. Avec la Banque européenne d’investissement, nous prévoyons de soutenir courant 2024 ce grand projet. Global Gateway accompagne également votre transition numérique. Par exemple en soutenant financièrement l’ouverture prochaine d’un centre de données près d’ici ou en participant au financement d’un second câble sous-marin à fibre optique pour plus de connectivité – et plus d’opportunités.

Nous renforçons également notre partenariat dans le domaine de la sécurité. La situation dans le Sahel est très précaire et la Mauritanie joue un rôle primordial pour la stabilité dans la région. C’est pourquoi nous augmentons notre soutien pour la sécurité avec plus de 22 millions d’euros additionnels, ce qui fait 40 millions d’euros en tout cette année. Cela va notamment financer l’équipement d’un nouveau bataillon mauritanien pour lutter contre le terrorisme et sécuriser la frontière orientale avec le Mali et cela va aussi financer la formation d’officiers supérieurs au Collège de la Défense.

L’insécurité et le manque d’opportunités économiques dans la région poussent beaucoup de gens à la migration. Cette migration les amène souvent en premier lieu en Mauritanie, comme vous nous l’avez dit vous-même aujourd’hui. À ce titre, votre accueil des quelques 150 000 réfugiés maliens qui fuient la violence dans leur pays, vous honore. Cette migration fait tomber de nombreuses personnes dans les pièges cyniques des passeurs et met leurs vies en péril. Je tiens à souligner votre engagement remarquable, à sauver la vie de migrants qui prennent la route de l’Atlantique – une des plus dangereuses au monde. L’Union européenne et la Mauritanie doivent renforcer leur coopération dans ce domaine ainsi que pour la gestion des frontières, les retours et l’assistance aux réfugiés, mais aussi – et c’est très important – pour donner plus d’opportunités à la jeunesse. Nous avons discuté d’une déclaration et feuille de route commune, que nous finaliserons au printemps accompagnée d’une enveloppe financière – plus de 210 millions d’euros d’ici à la fin de l’année – pour la gestion de la migration, pour l’aide humanitaire pour les réfugiés mais aussi pour les investissements dans l’emploi, les compétences et l’entrepreneuriat, sous Global Gateway.

Pour conclure, je me réjouis de voir notre partenariat évoluer et se renforcer. Je sais que nous ferons un excellent travail ensemble.

