Journée de sensibilisation sur la diffusion numérique terrestre.

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Soueidatt, accompagné du ministre de la Transformation Numérique, de l’Innovation et de la Modernisation de l’Administration, M. El Mokhtar Ahmed El Yedali, a supervisé mardi, à l’hôtel Mauri- Center à Nouakchott, l’ouverture d’une journée de sensibilisation sur le lancement du processus d’exploitation de la diffusion numérique terrestre, organisée par la Société mauritanienne de Télédiffusion.

Le ministre de la Culture a indiqué, à cette occasion, que les engagements de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, représentent une base solide dans ce contexte, puisqu’il a exhorté à l’exploitation et à l’investissement de tous les outils technologiques dans les batailles de la liberté et du développement, soulignant que son dernier tweet à l’occasion de la Journée internationale de l’innovation en est la meilleure preuve.

Le ministre a ajouté que le gouvernement de Son Excellence le Premier Ministre Mohamed Ould Bilal Ould Messoud s’est efforcé de concrétiser cette vision afin de parvenir à une politique de développement qui réponde à un certain nombre d’objectifs, dont le plus important est d’assurer la compatibilité du système audiovisuel national avec les nouvelles normes régissant le développement des technologies de l’information et de la communication.

Quant au directeur général de la Société TDM, le Dr Mohamed Ould Sid Ahmed Vall, dit Bouyati, il a affirmé que le gouvernement a décidé, sous les directives du Président de la République, d’accompagner le rythme d’évolution de la communauté internationale dans le domaine de la télévision numérique terrestre, devenue aujourd’hui un choix stratégique pour tous les pays.

Il a exprimé le vœu de voir les idées et opinions de l’élite de spécialistes participant à cette rencontre contribuer à cristalliser les étapes restantes du chemin tant attendues dans le pays depuis de nombreuses années et qui ont commencé à poindre à l’horizon en cette ère bénie.

La cérémonie s’est déroulée en présence d’un représentant de la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel et de directeurs d’institutions médiatiques publique.

AMI