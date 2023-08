Interview du Président Tebboune : De la sincérité, le cœur sur la main et la main de fer dans un gant de velours.

Par Mohamed El Abassi

La sincérité et le franc-parler du Président Tebboune est d’une adresse, à cœur ouvert, au peuple algérien. Un exercice autant pédagogique que d’une transparence qui n’a d’égal que la sincérité d’une gouvernance soucieuse du bien-être du peuple algérien et une détermination à rétablir la justice sociale afin de lui rendre la fierté de se revendiquer, haut et fort, d’être algérien.

L’on n’aura pas entendu de telles répliques qui sortent des tripes et, sans langue de bois, d’un chef d’Etat algérien quand il s’agit de la situation du pays, des questions de l’heure, des préoccupations du peuple, dans une démarche qui ne dépeint l’Algérie en rose, mais qui la raconte telle qu’elle l’est avec ses réalisations et ses imperfections, ses ambitions malgré ses déceptions.

Chiffres à l’appui, exemples pour étayer ses propos, expériences et rappels comparatifs pour justifier son analyse, des preuves pour confronter les adversaires de l’Algérie nouvelle, le Président Tebboune s’est montré bien au fait des questions qui touchent de plus près le quotidien de l’algérien, son devenir et d’autres qui concernent la diplomatie et la fierté retrouvées, le front intérieur fortifié, la nation algérienne dans une synergie d’unité et de solidarité infaillible.

« La nation et le 1er novembre est le dénominateur commun des algériens », et que les partis et acteurs politiques se meuvent et se mobilisent autour de ce principe non négociable. La moralisation de la vie politique, les lignes rouges de l’unité nationale, la trahison, la lutte contre la corruption, la justice ont été évoqués par le Président pour conclure.

Quand aux questions régionales et internationales de l’heure, la position exprimée par le Président est d’une sagesse incontestable : l’application du droit international dans le conflit du Sahara Occidental, la sagesse et le règlement pacifique des conflits, au Niger voisin, comme « nous nous sommes interdits d’intervenir au Mali et au Yémen » l’usage de la force est contreproductif.

Pour finir son interview, le Président Tebboune dira que sa visite en France est à l’ordre du jour mais ne sera pas un voyage touristique !

Mohamed El-Abassi.