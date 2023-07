Contribution – Le Président Tebboune : Une gouvernance éclairée dans une interphase historique incertaine

Il n’y a pas de miracle qui puisse survenir à un pays qu’une gouvernance éclairée par l’expérience bien assimilée, souveraine et pertinente dans ses choix stratégiques et, qui a su retenir les leçons successives des victoires comme des échecs du passé, en capitalisant son présent tout en puisant sa force dans les valeurs intrinsèques et la mémoire de son peuple.

A l’élection du président Tebboune dans un « momentum » politique et une conjoncture semée de craintes latentes et de risques explosifs, voire d’une réédition d’un certain scénario du « déjà vu », l’Algérie était une pâle copie d’elle-même, tiraillée de toutes parts, autant propice que vulnérable à l’ingérence étrangère et aux appétits voraces de l’intérieur comme de l’extérieur.

Voilà donc, bientôt, quatre années que le Président Tebboune est à la présidence d’une Algérie métamorphosée bien qu’il subsiste des zones d’ombre, non pas de celles que le Président a décidé d’éradiquer bien heureusement, mais d’autres tenaces qui se trappent dans l’ombre.

La force de l’Homme réside dans sa volonté de changer le cours de l’histoire et de hisser son pays au summum des pays qui comptent, par le respect et la confiance d’un Peuple à sa gouvernance, d’abord, la position diplomatique retrouvée sur la scène internationale, ensuite, et enfin, la sérénité et la pertinence dans ses choix et positions politico-économique et diplomatique.

Ce triptyque est d’une vision simple mais éclairée en ce qu’elle procède dans une synergie conceptuelle des valeurs algériennes authentiques, de son histoire et de sa mémoire, ainsi que de ses ambitions légitimes pour un sursaut sociétal et une affirmation nationale dans un véritable renouveau de l’Algérie au triple plan :

– Politique, en puisant dans la personnalité algérienne afin de rendre au peuple algérien sa fierté d’être algérien et, à ses forces vives l’initiative et la responsabilité pour décider de leur destin commun. N’est-ce pas la plus belle illustration de la démocratie ?

– Economique, en menant une véritable guerre contre la bureaucratie et en encourageant l’entreprise privée, en assainissant le climat des affaires en Algérie afin de rendre l’Algérie attrayante à l’investissement honnête qu’il soit national ou étranger ;

– Diplomatique, par un retour autant légitime qu’incontestable sur la scène internationale pour faire valoir et défendre les positions algériennes et tisser des partenariats gagnant-gagnant avec les puissances qui la respectent dans un élan inexorable d’une Algérie parmi les artisans d’un futur ordre mondial équitable et non aligné

Au moment où le monde secoué qu’il l’est par des alertes annonciatrices de son déclin et d’un nouvel ordre planétaire alternatif naissant, la gouvernance politique et économique de l’Algérie est parvenue à se positionner en faisant des choix stratégiques à commencer par un assainissement de grande moralité de la vie politique et de l’activité économique à l’intérieur qui lui donne, maintenant, la crédibilité et l’érige à ambitionner davantage, dans l’intérêt suprême de son propre peuple dans le respect des règles internationales qui doivent régir le monde de demain dans la paix et la sécurité retrouvées et une coopération et des partenariats équilibrés.

Tel est le message à retenir, pour qui veut comprendre, du récent périple laborieux et fructueux du Président Tebboune au Qatar, puis en Chine et enfin en Turquie !

Mohamed El Abassi, ex-diplomate

lapatrienews.dz