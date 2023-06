Ahmed Attaf en tournée en Italie, en Serbie et en Allemagne Chargé par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Ahmed Attaf, Ministre des Affaires Etrangères et de la Communauté Nationale à l'Etranger en tournée en Italie, en Serbie et en Allemagne.(APS,20/06/2023)

Ahmed Attaf en tournée en Italie, en Serbie et en Allemagne

Chargé par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Ahmed Attaf, Ministre des Affaires Etrangères et de la Communauté Nationale à l’Etranger en tournée en Italie, en Serbie et en Allemagne.(APS,20/06/2023)

ALGER- Chargé par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Ministre des Affaires Etrangères et de la Communauté Nationale à l’Etranger, M. Ahmed Attaf, effectue à partir de lundi soir, des visites de travail en République d’Italie, en République de Serbie et en République fédérale d’Allemagne, indique un communiqué du Ministère.

Ces visites s’inscrivent « dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et de la consolidation du dialogue politique sur les questions qui concernent les intérêts fondamentaux et les intérêts majeurs de l’Algérie et de ses partenaires », précise le communiqué.

Dans ce contexte, « il sera surtout question de l’évaluation des relations de coopération bilatérales dans différents domaines et de l’examen des moyens de les promouvoir, outre l’échange des vues concernant les derniers développements sur les scènes régionale et internationale, notamment en ce qui concerne le Maghreb, la région sahélo-saharienne, les régions méditerranéenne et du Proche-Orient, outre les tensions qui marquent les relations internationales, sur fond de la guerre en Ukraine », conclut la source.