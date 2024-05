Engagement fort à appliquer les directives présidentielles au profit de la Communauté TAAZOUR

Homme du Président, le Délégué Général à la Solidarité Nationale et à la Lutte contre l’Exclusion « TAAZOUR « , Hamoud Ould M’hamed a suffisamment montré ses preuves pour mériter la position-clef qu’il occupe aujourd’hui.

En mars 2020, le Président Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani le charge d’une mission hautement sensible : encadrer les mines traditionnelles et semi-industrielles via une nouvelle structure MAADEN.

Après quatre ans d’un travail intense, les chiffres enregistrés au 30 juin 2023, date du départ de Hamoud Ould M’hamed de MAADEN, sont parlants. 114 millions de dollars provenant des ventes d’or pour les six premiers mois de l’année 2023 ! Cela équivaut à 39 milliards d’anciennes Ouguiya. 60 millions de dollars, c’est l’ampleur de l’investissement national, soit l’équivalent de 21 milliards d’anciennes Ouguiya . En plus de 50 000 opportunités d’emploi direct et 200 000 indirects. Et un nombre de prospecteurs se situant entre 50 et 60 000.

Ajoutez-y 20 entreprises opérant dans le domaine de l’exploitation minière semi-industrielle.

Hamoud Ould M’hamed a su donné une valeur ajoutée à la production de notre or en offrant des milliers d’emploi à la jeunesse et en constituant une expertise nationale dans la production et la transformation de l’or. Cela ne s’oublie pas !

Le 04 juillet 2023, le président de la République le charge du pilotage d’une mégastructure présidentielle TAAZOUR qui n’arrivait pas à réussir sa rampe de lancement.

Dix mois après sa nomination, Hamoud Ould M’hamed est aujourd’hui le visage de la solidarité agissante comme exactement voulue par le Président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani au grand bonheur de toute la communauté TAAZOUR sur l’ensemble de l’étendue du territoire national.

Grand commis de l’Etat, économiste formé à Poitiers et Paris, cet administrateur civil a procédé, dès son arrivée à TAAZOUR, avec méthode, pragmatisme et esprit d’innovation. La réussite des complexes TAAZOUR en est la parfaite illustration.

Discret, efficace, loyal…Le Délégué Général à la Solidarité Nationale et à la Lutte contre l’Exclusion Hamoud Ould M’hamed fera certainement du chemin dans le dispositif Ghazouani.

