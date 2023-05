Sahara occidental : le puissant plaidoyer d’Ahmed Attaf

TSA

International Par: Riyad Hamadi 29 Mai 2023 à 18:58

L’Algérie qui a célébré, ce lundi 29 mai, la Journée de l’Afrique, a plaidé avec force la cause du peuple du Sahara occidental qui se bat contre l’occupant marocain.

Dans un discours prononcé à l’occasion du 60e anniversaire de la création de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), devenue Union africaine, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf a appelé l’Afrique à ne pas oublier la dernière colonie du continent.

« (…) nous nous devons de ne pas oublier que nos sœurs et nos frères dans la dernière colonie d’Afrique, au Sahara Occidental précisément, attendent notre soutien pour pouvoir exercer leur droit inaliénable et imprescriptible à l’autodétermination », a lancé Ahmed Attaf dans son discours.

Dernière colonie d’Afrique, le peuple du Sahara occidental se bat contre l’occupant marocain pour obtenir son droit à l’autodétermination. Pour le ministre algérien des Affaires étrangères, le Sahara occidental reste un point noir dans le chemin parcouru par les Africains pour se libérer du colonialisme.

Ahmed Attaf juge que « seulement » une fois le Sahara occidental libéré du joug colonial, l’Afrique pourra une « fois pour toutes tourner la dernière page de l’histoire du colonialisme odieux, de l’occupation honteuse et du pillage honteux de ses richesses. »

Le chef de la diplomatie algérienne, qui a consacré une partie de son discours à la cause sahraouie, a souligné l’aspiration du peuple sahraoui à la « liberté », à « l’émancipation » et à « l’indépendance ». Pour lui, le peuple sahraoui appelle les Africains à l’aide.

« Le peuple sahraoui, aspirant à la libération et à l’émancipation, comme tous les autres peuples africains qui l’ont précédé dans l’accession à la liberté et à l’indépendance, nous appelle à l’aide, et nous n’avons pas le droit d’ignorer cet appel », a-t-il lancé.

Poursuivant son plaidoyer en faveur de la cause sahraouie, dont l’Algérie est l’un des principaux soutiens dans le monde, Ahmed Attaf a ajouté : « C’est un peuple qui réclame justice, et nous n’avons pas le droit de la lui refuser ».

Journée de l’Afrique : l’Algérie plaide la cause du Sahara occidental

Le ministre algérien parle d’un peuple sahraoui qui « réclame de l’aide pour mettre fin à l’injustice, à l’oppression et à la domination dont il est victime ». « Nous n’avons pas le droit de ne pas lui prêter la main-forte qu’il attend de nous », a-t-il encore plaidé.

« Chaque échéance est prescrite dans un livre, et dans le livre du peuple sahraoui se trouve une volonté indomptable, un droit invaincu et un rêve indéniable », a terminé Ahmed Attaf.

Le chef de la diplomatie algérienne a abordé aussi la candidature de l’Algérie au poste de membre non-permanent du Conseil de sécurité de l’ONU. Il a demandé l’appui des « pays frères et amis » pour l’obtenir.

Après avoir souligné « l’injustice dont est victime » l’Afrique, le seul continent qui n’a pas de représentant permanent au sein du Conseil de sécurité, Ahmed Attaf a demandé « l’appui de tous les pays frères et amis pour que l’Algérie puisse s’acquitter de ce mandat continental avec toute la loyauté, l’engagement, le dévouement et la sincérité qu’il requiert. »

Dans la foulée, il a dévoilé le slogan de l’Algérie pour sa candidature à ce poste qui est : « Ensemble pour défendre les principes et les objectifs de la Charte des Nations Unies pour un avenir meilleur pour tous ».

TSA