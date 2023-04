Ahmed Attaf a effectué une tournée dans trois pays voisins

Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger a effectué une tournée dans trois pays voisins de l’Algérie. Il s’agit, en effet, de la Mauritanie, du Mali et du Niger.

Cela est bien évidemment loin d’être anodin et ce, d’autant que c’est la première sortie internationale du chef de la diplomatie algérienne depuis sa nomination à ce poste lors du dernier remaniement ministériel opéré par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Cette tournée revêt un cachet particulier et confirme ainsi le grand intérêt qu’accorde l’Algérie à son voisinage immédiat en général et à la région sahélo-sahélienne en particulier. Une région qui est au centre de très grands enjeux et qui est en proie à une activité terroriste des plus dangereuses pour la stabilité de l’ensemble de la région. D’ailleurs, un autre pays de la région, le Burkina Faso en l’occurrence, a été secoué par un attentat terroriste qui a ciblé un détachement militaire ayant fait des dizaines de morts et de blessés au sein des rangs de l’armée burkinabé. L’Algérie a vivement condamné ce lâche attentat terroriste en affirmant sa volonté absolue de lutter contre ce fléau. En tant qu’envoyé spécial du président Tebboune, Ahmed Attaf a été reçu en audience par les dirigeants de ces trois pays à qui il a remis des messages de leur homologue algérien. Cette tournée confirme, donc, l’engagement de l’Algérie à oeuvrer à la promotion de la paix et de la coopération avec ces trois pays du Sahel. D’ailleurs, au Mali, le chef de la diplomatie algérienne a rencontré à Bamako nombre de responsables concernés par l’Accord pour la paix et la réconciliation, plus communément connu par « l’Accord d’Alger ».

Ces rencontres ont eu lieu avec les représentants des mouvements maliens signataires de l’Accord en 2015, les membres du groupe de la Médiation internationale, ainsi que le représentant spécial du Secrétaire général et chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma), Wane El-Ghassim. Intervenant dans le sillage des entretiens tenus par le chef de la diplomatie algérienne avec les autorités maliennes, ces rencontres ont été « l’occasion d’intensifier les concertations et d’échanger les avis et les analyses avec les parties maliennes et avec les partenaires internationaux autour des voies et moyens de dépasser les obstacles actuels qui entravent le parachèvement du processus de paix etde la réconciliation dans ce pays frère », a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Cette tournée est aussi venue confirmer l’approche algérienne s’agissant de la lutte contre le terrorisme qui nécessite, en parallèle, le développement économique pour lequel l’Algerie s’est engagée à prêter main forte aux pays.

