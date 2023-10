Tunisie – UE – Migration : annonce des résultats clés du programme THAMM

Après quatre années de mise en œuvre réussie du programme THAMM (Pour une approche globale de la gouvernance des migrations et de la mobilité de la main-d’œuvre en Afrique du Nord en Tunisie), l’heure est au bilan.

Ainsi, le ministère de l’Emploi et de la formation Professionnelle (MEFP), l’agence Belge de Développement (Enabel), la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII), l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et l’Organisation Internationale du Travail (OIT) organisent un atelier portant sur les résultats clés du programme THAMM.

L’événement sera marqué par la présence d’un grand nombre de personnalités dont Abdelkader Jemmali du ministère de l’Emploi, Marcus Cornaro, ambassadeur de l’Union européenne (UE) en Tunisie, Peter Prügel, ambassadeur d’Allemagne en Tunisie, Rania Bikhazi, Directrice du Bureau de l’OIT pour l’Algérie, la Libye, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie et bien d’autres personnalités qui prendront part à ce rendez-vous.

Une chose est sûre, cet événement mettra en lumière les réalisations du programme THAMM. De plus, l’atelier explorera de nouvelles orientations pour l’avenir de THAMM, en mettant l’accent sur les opportunités offertes par le partenariat des jeunes talents visant à renforcer les liens entre la Tunisie et les Etats membres de l’UE.

L’objectif étant d’offrir une visibilité nationale et renforcer les synergies entre les différents acteurs impliqués sur la thématique des migrations et de la mobilité de la main-d’œuvre depuis et vers la Tunisie. Ce qui représente une étape vers le renforcement de la gouvernance des migrations et de la mobilité de la main-d’œuvre en Tunisie.

Dans l’ensemble, on estime que le nombre de migrants internationaux a augmenté ces cinquante dernières années. Selon les estimations, 281 millions de personnes vivaient dans un pays autre que leur pays de naissance en 2020. Soit 128 millions de plus qu’en 1990 et plus de trois fois plus qu’en 1970.

