Tunisie : Le président Saïed dénonce des complicités dans l’évasion de cinq « terroristes »

C’est ce qui ressort d’une audience accordée par le président tunisien à son ministre de l’Intérieur Kamel Feki, au Palais de Carthage, selon une vidéo publiée par la présidence sur sa page officielle sur Facebook.

Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti | 02.11.2023 – Mıse À Jour : 02.11.2023

Tunisia

AA / Tunis / Adel Thebti

Le président tunisien, Kaïs Saïed, a dénoncé mercredi des complicités dans l’évasion de cinq « terroristes » de la prison de Mornaguia, à l’ouest de la capitale Tunis, pointant « des défaillances » et évoquant « les mouvements sionistes ».

« Il ne s’agit pas d’une évasion, on les a fait fuir », a déclaré Saïed, affirmant que « les photos qui ont été diffusées n’ont aucun fondement et n’auraient jamais dû circuler. Le but derrière la diffusion de ces images a été de brouiller les investigations ».

Des médias tunisiens ont diffusé des photos qu’ils ont présentées comme provenant de la prison de Mornaguia, montrant une corde suspendue à une tour de guet et une fenêtre par laquelle les « terroristes » se seraient enfuis.

« Ce qui est arrivé hier est inacceptable à tous les niveaux. Il y a eu des défaillances de la part d’un ensemble de personnes ou de structures. Il faut les poursuivre en justice », a encore relevé Saïed.

Et de poursuivre : « Á celui qui pense qu’il peut porter atteinte à l’État, en collaborant avec les mouvements sionistes et des parties de l’intérieur du pays, je lui dit que l’État ne peut être atteint et le peuple tunisien ne peut douter. Nous restons inébranlables et nous protégerons l’État tunisien ​​​​​​​ ».

Mardi, le ministère tunisien de l’Intérieur a annoncé, dans un communiqué « l’évasion de cinq terroristes de la prison de Mornaguia » (gouvernorat de la Manouba) à l’ouest de Tunis.

Le ministère a ajouté que toutes les unités sécuritaires ont été alertées pour intensifier les recherches dans le but d’arrêter les fugitifs.

Le département de l’Intérieur a décliné l’identité des 5 détenus et publié leurs photographies. Il s’agit de Ahmed Melki, Ameur Balâazi, Raed Touati, Aladdine Ghazouani et Nader Ghanmi.

Ahmed Melki, 44 ans, alias « le Somalien », avait été condamné en 2017 à 24 ans de réclusion pour son implication dans l’assassinat de l’opposant de gauche Chokri Belaïd survenu le 6 février 2013 à Tunis. Raed Touati avait, quant à lui, été condamné à la peine capitale en mars dernier.

A noter que le directeur général des services spéciaux et le directeur central des renseignements généraux, relevant de la direction générale de la sûreté nationale (renseignement intérieur) ont été révoqués par le ministère de l’Intérieur, dans la foulée de l’évasion des cinq détenus. Le ministère de la Justice a, de son côté, limogé le directeur de la prison de Mornaguia.

Source: Agence Anadolu